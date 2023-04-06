Дуже ніжна паска на жовтках: рецепт від кулінарки Елли Іванової
Великдень уже зовсім скоро. А це означає — потрібно продумати святкове меню. В інтернеті сьогодні рецептів великодньої випічки дуже багато. Але щоб вона вийшла дійсно смачною і красивою, варто взяти на замітку перевірені рецепти відомих кулінарів.
Рецептом дуже ніжної паски на жовтках поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- Цей рецепт досить простий, а результат буде чудовим, — каже Елла Іванова. — Думаю, така паска сподобається і дорослим, і дітям.
Ніжна паска на жовтках
Для опари
- 150 мл молока
- 20 г цукру
- 20 г свіжих дріжджів
- 100 г борошна
Усе з'єднуємо. Даємо постояти 25 хвилин.
Для тіста
- Уся опара
- 100−150 г цукру
- 4 жовтки
- 2 г солі
- 60 г вершкового масла
- 30 мл вершків
- 8 г ванільного цукру
- 330−360 г борошна
Випікаємо за 170 градусів 25−35 хвилин.
Смачного!
Нагадаємо рецепт пісочного великоднього печива від кондитерки Валентини Верьовкіної, яке прикрасить святковий стіл.
Фото з альбому Елли Іванової87
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