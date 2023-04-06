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Дуже ніжна паска на жовтках: рецепт від кулінарки Елли Іванової

22:00 8 квітня 2023
Паска

Великдень уже зовсім скоро. А це означає — потрібно продумати святкове меню. В інтернеті сьогодні рецептів великодньої випічки дуже багато. Але щоб вона вийшла дійсно смачною і красивою, варто взяти на замітку перевірені рецепти відомих кулінарів.

Рецептом дуже ніжної паски на жовтках поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Цей рецепт досить простий, а результат буде чудовим, — каже Елла Іванова. — Думаю, така паска сподобається і дорослим, і дітям.

Ніжна паска на жовтках

Для опари

  • 150 мл молока
  • 20 г цукру
  • 20 г свіжих дріжджів
  • 100 г борошна

Усе з'єднуємо. Даємо постояти 25 хвилин.

Для тіста

  • Уся опара
  • 100−150 г цукру
  • 4 жовтки
  • 2 г солі
  • 60 г вершкового масла
  • 30 мл вершків
  • 8 г ванільного цукру
  • 330−360 г борошна

Випікаємо за 170 градусів 25−35 хвилин.

Смачного!

Нагадаємо рецепт пісочного великоднього печива від кондитерки Валентини Верьовкіної, яке прикрасить святковий стіл.

Фото з альбому Елли Іванової

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