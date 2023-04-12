Зробіть пасту з харчової соди: як легко видалити жир і бруд з кухонної шафки

Більшість з нас витрачає більшу частину часу на прибирання кухні, зосереджуючись на великій трійці — мийці, стільницях та підлозі. Шафки також потребують регулярного догляду, особливо дверцята. Незалежно від того, чи ваші шафи пофарбовані, чи дерев'яні, їх можна очистити за допомогою кількох звичайних інгредієнтів — просто будьте обережні, щоб не пошкодити поверхню. Як зробити роботу правильно, пише https://www.bobvila.com/.

Залиште абразивні чистячі засоби та щітки для миття в раковині, жорстке чищення може пошкодити покриття або фарбу кухонних шафок. Замість цього приготуйте власний м'який очищувач, змішавши одну частину м'якого мила для миття посуду з двома частинами гарячої води або з таким же співвідношенням дистильованого білого оцту та гарячої води. Деякі кухонні шафки мають вишукане оздоблення, до яких ганчірка просто не дістанеться. Якщо це стосується ваших шафок, занурте стару зубну щітку у миючий засіб і обережно почистьте нею важкодоступні місця. Не забудьте про щілини навколо ручок шафи, а також про краї дверцят, до яких важко дістатися ганчіркою. Не допускайте потрапляння води у петлі.

Хоча ваш засіб для чищення безпечний для готової або пофарбованої деревини, а також ламінату, він не призначений для петель ваших шафок. Ви ж не хочете, щоб зусилля, витрачені на очищення кухонних шаф, обернулися іржавою фурнітурою. Замість цього використовуйте суху ганчірку з мікрофібри, щоб витерти пил і бруд з металу. Якщо є особливо жирна або брудна пляма, нанесіть одну-дві краплі миючого засобу на ганчірку, потріть забруднену ділянку, а потім витріть метал насухо.

Після того, як ви почистили шафи, ще раз протріть їх чистою ганчіркою, злегка змоченою теплою водою. Це видалить залишки миючого засобу та бруд. Як і у випадку з миючим засобом, найкраще працювати зверху вниз, щоб уникнути патьоків. Якщо залишити шафи висихати на повітрі після миття, це може призвести до пошкодження або утворення бульбашок на поверхні. Замість цього, використовуйте м'яку тканину, щоб висушити всі вологі поверхні та відполірувати їх до блиску.

Якщо у ваших шафах є скляні вставки, збризніть чисту ганчірку оцтовою сумішшю або промисловим засобом для миття скла і ретельно протріть скло з обох боків. Не використовуйте абразивні засоби для чищення скла і витирайте панелі насухо, коли закінчите миття. Сильні плями на шафках можна видалити за допомогою харчової соди.

Якщо плями, засохлий бруд або жир залишаються на шафах навіть після того, як ви закінчили миття кухонних шаф, вам потрібно зробити ще один крок. У невеликій мисці змішайте одну частину харчової соди з двома частинами води. Чистою сухою ганчіркою нанесіть пасту на брудні плями. Залиште пасту на кілька хвилин, а потім витріть її вологою ганчіркою, доки не зникнуть розводи.

Доречі, плиту можна відмити за допомогою піни для бриття, а прочистити каналізацію — використовуючи соду та оцет.

105

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram