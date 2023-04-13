Стане прикрасою великоднього столу: рецепт м'ясного рулету із сухофруктами від шеф-кухаря Валі Саєнко

У великодній кошик, окрім пасок та крашанок, кладуть якусь м`ясну страву, частіше домашню ковбаску. А ще на свято можно приготувати м’ясний рулет з сухофруктами, рецепт якого пропонує шеф-кухар Валя Саєнко.

«Віднесемо його до великодніх, адже він стане ще одною прикрасою столу. Або до різдвяних, бо виглядає він дуже святково. А ще дуже смачний і досить легко готується, тому готуємо!» — пише вона в Instagram.

Інгредієнти: Шия свинина — 1,5 кг;

Сухофрукти — 300 гр (чорнослив, курага та інжир);

Часник — 5−7 зубчиків;

Спеції — 3 ст ложки (копчена паприка та спеції для м’яса);

Гірчиця не гостра — 100−140 г;

Сіль, перець — за смаком.

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Приготування: Замочуємо в окропі сухофрукти, які згодом дрібно нарізаються.

Для маринаду змішаємо гірчицю, сіль, перець, спеції та подрібнений часник.

Свинину нарізати у рівний пласт, трохи відбити. Особливу увагу при відбиванні треба приділити краю рулету, який буде закручуватися в останню чергу.

Змащуємо м’ясо половиною маринаду, викладаємо зверху нарізані сухофрукти, але не на весь шмат, а до того краю, що відбивали. Загортаємо рулет і перевязуємо ниткою. Змащуємо залишками маринаду.

Викладаємо швом до низу і запікаємо при 160 градусах приблизно 3 години.

Даємо охолонути, знімаємо нитки і смакуємо.

Рецепт приготування паски від бабусі Єльки, якому більше 100 років, читайте на нашому сайті.

Фото зі сторінки Валі Саєнко

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