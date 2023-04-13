Стане прикрасою великоднього столу: рецепт м'ясного рулету із сухофруктами від шеф-кухаря Валі Саєнко
У великодній кошик, окрім пасок та крашанок, кладуть якусь м`ясну страву, частіше домашню ковбаску. А ще на свято можно приготувати м’ясний рулет з сухофруктами, рецепт якого пропонує шеф-кухар Валя Саєнко.
«Віднесемо його до великодніх, адже він стане ще одною прикрасою столу. Або до різдвяних, бо виглядає він дуже святково. А ще дуже смачний і досить легко готується, тому готуємо!» — пише вона в Instagram.
Інгредієнти:
- Шия свинина — 1,5 кг;
- Сухофрукти — 300 гр (чорнослив, курага та інжир);
- Часник — 5−7 зубчиків;
- Спеції — 3 ст ложки (копчена паприка та спеції для м’яса);
- Гірчиця не гостра — 100−140 г;
- Сіль, перець — за смаком.
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Приготування:
- Замочуємо в окропі сухофрукти, які згодом дрібно нарізаються.
- Для маринаду змішаємо гірчицю, сіль, перець, спеції та подрібнений часник.
- Свинину нарізати у рівний пласт, трохи відбити. Особливу увагу при відбиванні треба приділити краю рулету, який буде закручуватися в останню чергу.
- Змащуємо м’ясо половиною маринаду, викладаємо зверху нарізані сухофрукти, але не на весь шмат, а до того краю, що відбивали. Загортаємо рулет і перевязуємо ниткою. Змащуємо залишками маринаду.
- Викладаємо швом до низу і запікаємо при 160 градусах приблизно 3 години.
- Даємо охолонути, знімаємо нитки і смакуємо.
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Фото зі сторінки Валі Саєнко94
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