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Стане прикрасою великоднього столу: рецепт м'ясного рулету із сухофруктами від шеф-кухаря Валі Саєнко

11:59 13 квітня 2023
М&#39;ясний рулет

У великодній кошик, окрім пасок та крашанок, кладуть якусь м`ясну страву, частіше домашню ковбаску. А ще на свято можно приготувати м’ясний рулет з сухофруктами, рецепт якого пропонує шеф-кухар Валя Саєнко.

«Віднесемо його до великодніх, адже він стане ще одною прикрасою столу. Або до різдвяних, бо виглядає він дуже святково. А ще дуже смачний і досить легко готується, тому готуємо!» — пише вона в Instagram.

Інгредієнти:

  • Шия свинина — 1,5 кг;
  • Сухофрукти — 300 гр (чорнослив, курага та інжир);
  • Часник — 5−7 зубчиків;
  • Спеції — 3 ст ложки (копчена паприка та спеції для м’яса);
  • Гірчиця не гостра — 100−140 г;
  • Сіль, перець — за смаком.

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Приготування:

  • Замочуємо в окропі сухофрукти, які згодом дрібно нарізаються.
  • Для маринаду змішаємо гірчицю, сіль, перець, спеції та подрібнений часник.
  • Свинину нарізати у рівний пласт, трохи відбити. Особливу увагу при відбиванні треба приділити краю рулету, який буде закручуватися в останню чергу.
  • Змащуємо м’ясо половиною маринаду, викладаємо зверху нарізані сухофрукти, але не на весь шмат, а до того краю, що відбивали. Загортаємо рулет і перевязуємо ниткою. Змащуємо залишками маринаду.
  • Викладаємо швом до низу і запікаємо при 160 градусах приблизно 3 години.
  • Даємо охолонути, знімаємо нитки і смакуємо.

Рецепт приготування паски від бабусі Єльки, якому більше 100 років, читайте на нашому сайті.

Фото зі сторінки Валі Саєнко

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