Вареники з чорницею та сметаною: за цим рецептом вийдуть надзвичайно смачні

Без вареників важко уявити собі стіл справжнього українця. Про те, що вареники можуть бути з сиром, капустою, картоплею та м’ясом, ми знаємо. А від самого лише словосполучення «вареники з чорницями» у нас слинка тече. Це улюблений смаколик багатьох, адже вони пов’язані зі спогадами про дитинство, бабусю, пише Weranda.

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Складники:

350 г борошна

½ склянки молока

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яйце

чорниця

цукор

сметана

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Приготування

Нагрійте молоко до 45 °C. Додайте яйце та перемішайте. Влийте в борошно і вимішуйте до однорідної маси.

Розкачайте тісто тоненько та виріжте кружальця склянкою. Додайте цукор до чорниці за бажанням, викладіть чорничну начинку на тісто та сформуйте вареники.

Варіть, опустивши в киплячу воду, поки вареники не спливуть на поверхню. Вимкніть вогонь і варіть ще хвилину. Подавайте зі сметаною.

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Раніше кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш розповідала «ФАКТАМ», як приготувати смачні вареники з вишнями.

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