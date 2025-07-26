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Вареники з чорницею та сметаною: за цим рецептом вийдуть надзвичайно смачні
Без вареників важко уявити собі стіл справжнього українця. Про те, що вареники можуть бути з сиром, капустою, картоплею та м’ясом, ми знаємо. А від самого лише словосполучення «вареники з чорницями» у нас слинка тече. Це улюблений смаколик багатьох, адже вони пов’язані зі спогадами про дитинство, бабусю, пише Weranda.
Складники:
350 г борошна
½ склянки молока
яйце
чорниця
цукор
сметана
Приготування
Нагрійте молоко до 45 °C. Додайте яйце та перемішайте. Влийте в борошно і вимішуйте до однорідної маси.
Розкачайте тісто тоненько та виріжте кружальця склянкою. Додайте цукор до чорниці за бажанням, викладіть чорничну начинку на тісто та сформуйте вареники.
Варіть, опустивши в киплячу воду, поки вареники не спливуть на поверхню. Вимкніть вогонь і варіть ще хвилину. Подавайте зі сметаною.
Раніше кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш розповідала «ФАКТАМ», як приготувати смачні вареники з вишнями.
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