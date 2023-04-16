Де дивитись онлайн «Челсі» — «Реал»: розклад трансляцій та прогноз на матчі ¼ фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 18 квітня, за підсумками матчів у Лондоні та Неаполі визначаться перші два півфіналісти Ліги чемпіонів, яку минулого сезону виграв мадридський «Реал».

Королівський клуб, який продовжує боротьбу і в нинішньому турнірі, після перемоги на «Сантьяго Бернабеу» над «Челсі» (2:0) гостюватиме у команди Френка Лемпарда на «Стемфорд Брідж».

Перед протистоянням у Лондоні суперники провели чергові матчі у національних лігах. «Реал» у гостьовому поєдинку чемпіонату Іспанії з Андрієм Луніним у запасі переміг у гостях «Кадіс» — 2:0 (Начо, 72, Асенсіо, 76) і відстає від лідера «Барселони» на 10 очок (у каталонців ще гра в запасі).

Відеоогляд матчу «Кадіс» — «Реал» — 0:2

В свою чергу, «Челсі» з гольовою передачею Михайла Мудрика програв удома «Брайтону» — 1:2 (Галлахер, 13 — Уелбек, 42, Енсісо, 69) та продовжив жахливу серію без перемог у всіх турнірах до шести матчів. У турнірній таблиці чемпіонату Англії лондонці посідають лише 11-те місце.

Відеоогляд матчу «Челсі» — «Брайтон» — 1:2

Нагадаємо, що мадридці та лондонці і минулого сезону протистояли один одному в чвертьфіналі Ліги чемпіонів і тоді успіх посміхнувся «Реалу». У першій зустрічі Королівський клуб виграв на Туманному Альбіоні (3:1), але у поєдинку у відповідь зміг уникнути серії пенальті лише в додатковий час (2:3).

На цей раз букмекери бачать невеликим фаворитом мадридців. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу англійців приймає з коефіцієнтом 2,70, на нічию — 3,40, на виграш «Реала» — 2,50.

Ще в одному матчі ігрового дня на арені імені Дієго Марадони в Неаполі зійдуться лідер серії А «Наполі та чинний чемпіон Італії «Мілан», який обіграв команду Лучано Спаллетті в домашньому матчі (1:0). Як відомо, 2 квітня міланці створили сенсацію, розгромивши неаполітанців у гостьовій грі внутрішнього чемпіонату — 4:0. Цього разу лідер у букмекерів «Наполі». Ставки на успіх господарів поля в основний час приймають з коефіцієнтом 1,80, на мирний результат зустрічі — 3,40, на перемогу «Мілана» — 4,75.

У прямій трансляції на території України поєдинки «Челсі» — «Реал» та «Наполі» — «Мілан» покаже о 22:00 медіа-сервіс MEGOGO.

Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Матчі у відповідь

18 квітня (вівторок)

«Челсі» — «Реал» 22:00 MEGOGO

«Наполі» — «Мілан» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що ще у двох чвертьфінальних поєдинках ЛЧ у середу, 19 квітня, зіграють: «Баварія» — «Манчестер Сіті» (перший матч — 0:3) та «Інтер» — «Бенфіка» (2:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зламав опір англійського «Ліверпуля».

Фото ФК «Реал»

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