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Клуб споживачів

«Бабусин» метод підкормки розсади горохом: полийте томати й перець цим розчином, і вони почнуть рости як навіжені (відео)

11:40 16 квітня 2023
Посадка перцю

Існує безліч способів підтримати розсаду перед її висадкою в грунт — одні господині використовують яєчну шкаралупу і картопляні шкірки, інші ж — аскорбінову кислоту.

Але є й забутий спосіб, який випробували ще наші бабусі.

Рецепт нагадали автори YouTube-каналу «Генеральський сад».

Вони стверджують, що застосування такого підживлення здатне всього за 2 дні зробити кволі паростки розсади овочів міцними та сильними.

Для приготування візьміть столову ложку сухого гороху, залийте 1 літром гарячої води, дочекайтеся, поки горох розм'якшиться і перебийте настій разом із набряклими зернами в блендері.

Посилити ефект можна за допомогою бурштинової кислоти (0,1 г на 1 літр розчину).

Залишилося полити розсаду по вологому ґрунту під корінь (1−3 рази з інтервалом 10−14 днів).

Нагадаємо, раніше став відомим простий секрет прискорення дозрівання томатів як мінімум на місяць.

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