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Мануфактура: Lladro
Рік виконання: 2003
Скульптор: Ernest Massuet
Розмір: 34×18 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Беручи інтерв'ю успішного бізнесмена, журналіст поцікавився:
- Кажуть, що коли ви ще були хлопчиськом, діти у вашому дворі влаштовували між собою своєрідне змагання — хто вище за інших зможе піднятися пожежними сходами, закріпленими на бічній стіні багатоповерхового будинку. І ви завжди у цьому змаганні перемагали. Це правда?
- Так, так справді було.
- Але як вам це вдавалося?
- Все пояснювалося дуже просто. Більшість хлопців, збираючись сходами нагору, часто оглядалися назад. І страх починав сковувати їхні рухи. Я ж постійно дивився тільки вперед, бо мене перш за все цікавила мета.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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