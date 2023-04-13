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«Порцелянові» історії
16 квітня 2023
ЖИТТЯ В СУТНОСТІ
ЖИТТЯ В СУТНОСТІ Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік виконання: 2003
Скульптор: Ernest Massuet
Розмір: 34×18 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Беручи інтерв'ю успішного бізнесмена, журналіст поцікавився:

- Кажуть, що коли ви ще були хлопчиськом, діти у вашому дворі влаштовували між собою своєрідне змагання — хто вище за інших зможе піднятися пожежними сходами, закріпленими на бічній стіні багатоповерхового будинку. І ви завжди у цьому змаганні перемагали. Це правда?

- Так, так справді було.

- Але як вам це вдавалося?

- Все пояснювалося дуже просто. Більшість хлопців, збираючись сходами нагору, часто оглядалися назад. І страх починав сковувати їхні рухи. Я ж постійно дивився тільки вперед, бо мене перш за все цікавила мета.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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