Смачний та корисний сніданок або перекус від красуні-блогерки: готується за хвилину, смак назабутній

Часом господині скаржаться, шо їм не вистачає часу на приготування здорового сніданку чи перекусу. Саме таким заклопотаним українкам напевне знадобиться рецепт приготування швидкої рибної намазки, який запропонувала відома фудблогерка з «ляльковим» голосом Аlina Foodee, яка нині допомагає ЗСУ.

Для приготування страви знадобиться банка консервованого тунця (його можна замінити лососем, сардинами або навіть скумбрією), 100−150 грамів вершкового сиру, а також:

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

цукор (для балансу смаку) — щіпка;

лимонний сік — 1 ст. ложка;

цедра лимона — 0,5 ч. ложки;

дрібно порізана петрушка чи кріп.

Масу слід добре вимішати і намастити на підсмажені грінки.

Нагадаємо, кулінарка з Кривого Рога Елла Іванова розповіла «ФАКТАМ», як готує бутерброди з запеченою морквою зі смаком червоної ікри.

Фото скрін відео

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