За поранення у бою — мільйон гривень: на які виплати можуть розраховувати військові, які постраждали внаслідок бойових дій

Захисники, які отримали бойове поранення, мають право отримати одноразову допомогу.

За словами адвоката та керівного партнера ЮФ «Соціальний паритет» Дмитра Йовдія, йдеться саме про бойові поранення. Адже людина може отримати поранення й під час несення служби, але не пов’язане з виконанням бойових завдань, пише «Соціальна інформаційна платформа».

Розмір такої допомоги залежить від важкості поранення й від того, чи зумовило воно настання інвалідності. Існує шкала, по якій цей розмір вираховується. Так, минулого року виплати становили від 600 тисяч до майже мільйона гривень. Якщо це поранення не зумовило інвалідність, а призвело лише до часткової втрати працездатності, то залежно від її ступеня розмір виплат коливався від 120 тисяч до 170 тисяч гривень.

Фото https://social.com.ua

За словами адвоката, право на грошову допомогу розглядається медико-соціальною експертною комісією (МСЕК), яка встановлює наявність або відсутність інвалідності та ступінь втрати працездатності. А військово-лікарська комісія (ВЛК) робить висновок про зв’язок поранення із захистом батьківщини та несенням військової служби.

«Це важливо, адже дуже часто під час несення військової служби починається, наприклад, загострення хвороб чи з’являються нові захворювання. Можуть бути рецидиви старих захворювань. Зазвичай, після поранення ВЛК встановлює: придатна чи ні особа надалі до несення військової служби», — каже Йовдій.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні встановили щомісячні доплати українським військовим — Героям України, лицарям ордену «Богдана Хмельницького» та кавалерам ордену «За мужність».

Фото зі сторінки командування Медичними силами ЗСУ у соцмережах

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