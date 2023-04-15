Дуже корисна для діабетиків: вражаюча користь петрушки для здоров’я

Протягом багатьох років петрушку використовували для лікування таких захворювань, як гіпертонія, алергія та запальні захворювання. Сьогодні вона широко використовується як свіжа кулінарна трава або сушена спеція. Яскраво-зелений колір і м'який, гіркуватий смак добре поєднується з багатьма рецептами. Петрушку часто називають однією з найпотужніших рослин, що борються з хворобами, вона має велику поживну цінність і пропонує багато потенційних переваг для здоров'я, пише видання healthline.

Ця трава багата на вітаміни, особливо на вітамін К, який необхідний для згортання крові і здоров'я кісток. Вона також є чудовим джерелом вітамінів А і С — важливих поживних речовин з антиоксидантними властивостями. Крім того, петрушка дуже низькокалорійна, але насичена смаком, що робить її чудовим низькокалорійним інгредієнтом для багатьох рецептів. Вона містить багато потужних антиоксидантів, які можуть принести користь вашому здоров'ю.

Цікаво, що сушена петрушка може містити більше антиоксидантів, ніж свіжі гілочки. Насправді, одне дослідження показало, що сушена трава має в 17 разів більший вміст антиоксидантів, ніж її свіжий аналог. Петрушка — це багата на поживні речовини трава, яка може покращити здоров'я серця. Крім того, вона має антибактеріальні властивості.

Вживання петрушки може бути корисним для діабетиків, щоб регулювати рівень цукру в крові та захищати печінку завдяки її антиоксидантній дії. Крім того, флавоноїди, що містяться в петрушці, також допомагають запобігти появі діабету, що робить її чудовим варіантом для пацієнтів з діагнозом переддіабету. Деякі дослідження показують, що петрушка особливо ефективна проти таких бактерій, як золотистий стафілокок. Вона також ефективна для лікування вірусів застуди та грипу.

Чай з петрушки можна використовувати для лікування інфекцій сечовивідних шляхів, каменів у нирках, гіпертонії та затримки рідини. Потрібні 1 чайна ложка висушеної петрушки або 3 столові ложки свіжої петрушки, 250 мл окропу. Додайте петрушку в окріп, накрийте кришкою і дайте настоятися 10 хвилин. Потім процідіть і пийте цей чай до 3 разів на день. Важливо пам'ятати, що чай з петрушки протипоказаний вагітним жінкам.

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