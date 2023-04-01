Оздоровлює шкіру: експертка пояснила, чому шпинат має бути у вашому раціоні

З роками все в організмі функціонує не так, як у молоді роки. Особливо відчуваються зміни у роботі легенів і судин: легенева тканина поступово заміщується сполучною, а судини стають менш проникними для кисню і необхідних речовин, зокрема і через атеросклеротичні бляшки, вважає українська дієтологиня Оксана Скиталінська, яка раніше розповіла, чим корисне насіння льону. Це спричинює хронічне кисневе голодування в органах, в яких іде інтенсивний обмін речовин — мозку, міокарді (серцевий м'яз), печінці та нирках. В цьому випадку допоможе шпинат.

«Він активує, змушує прокинутись дуже важливий білок HIf-1, який, своєю чергою, активує гени, що не дають клітинам загинути від хронічної гіпоксії, — пояснює експертка. — Також шпинат допомагає відновити в клітині достатню кількість мітохондрій. Бо при хронічній гіпоксії мітохондрій стає мало енергії, що виявляється в різних запаленнях: шкіри, суглобів, органів травлення, дихання, судин, нервових порушеннях (депресії, безсонні, головному болі, погіршенні пам'яті, невритах, невралгіях), алергіях та аутоімунних захворюваннях (дерматитах, екземі, астмі), високому ризику мутацій та розвитку ракових захворювань. Шпинат дає клітинам певну кількість нітратів, із яких утворюється оксид азоту, що бореться з гіпоксією, підвищуючи проникність судин.

Також шпинат має протизапальний ефект, захищає ДНК, клітини мозку, серця, судин і інших тканин від мутацій та старіння. Ця зелень стимулює вироблення енергії, містить вітаміни С, Е, які оздоровлюють шкіру, корисні для зору, підвищують стійкість до фізичних навантажень, мають антиканцерогенну дію".

Дієтологиня радить вживати шпинат свіжим, додаючи в салати, смузі, до макаронів, дрібно нарізаним можна посипати супи, омлети, каші, роли, у вигляді пюре — додати до морозива домашнього приготування. Ледь привареним (покласти в окріп і виключити вогонь) шпинат смакує в супах (додавати в кінці варіння), в запіканках, омлетах, варениках.

«Обмежено — 1−3 листочки шпинату — слыд давати тим, в кого виразка, камені в нирках та подагра, — застерігає лікарка. — Однак обмежити — не означає виключити».

Раніше дієтологиня Оксана Скиталінська пояснила, як правильно та корисно харчкватися під час Великого посту.

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