Щоб уникнути скандалу: принца Гаррі відсадять на 10 рядів від сім’ї під час коронації Чарльза III

Принц Гаррі відчуває ностальгію. Він сумує за домом і рветься до Лондона, щоб бути поруч із батьком 6 травня під час коронації Чарльза і Камілли. Про це джерела в Букінгемському палаці повідомили британській газеті The Sun. Вони також стверджують, що Гаррі «робив неодноразові спроби» зв'язатися з королем. Герцог Сассекський прагнув запланувати «якісне проведення часу» разом із батьком під час свого травневого візиту на батьківщину.

На жаль, Чарльз зміг поговорити з молодшим сином тільки один раз за весь квітень. Король зайнятий підготовкою до майбутньої коронації. Однак Його Величність нібито висловив Гаррі подяку за те, що той прийняв запрошення і буде присутній на церемонії. Чарльз також дав зрозуміти, що прекрасно розуміє, чому герцогиня Сассекська залишиться 6 травня в Каліфорнії з дітьми. Жодних негативних почуттів у зв'язку з цим король не відчуває.

Водночас інші британські видання стверджують, що на принца Гаррі чекає в Лондоні холодний прийом. На коронації герцогу приготували місце якомога далі від короля. Гаррі сидітиме на 10 рядів позаду Чарльза, Камілли, принца Вільяма.

Одні джерела пояснюють це тим, що король прагне уникнути скандалу і має намір мінімізувати контакт двох своїх синів у важливий для нього день.

Інші джерела повідомляють, що організатори пішли назустріч побажанням самого принца Гаррі. Як відомо, герцог Сассекський дав зрозуміти, що прилетить до Лондона лише на кілька годин. Він не братиме участі у всіх урочистостях з нагоди коронації і хоче повернутися до Каліфорнії якомога раніше, оскільки 6 травня його синові Арчі виповнюється чотири роки. Тому було зроблено все для того, щоб Гаррі зміг тихо піти, не привертаючи уваги репортерів і публіки.

Раніше розповідали про те, що під час коронації Чарльза III будуть використані дві карети і три корони.

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