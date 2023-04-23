Принц Гаррі пропускає заходи у дні коронації

Ще з минулого тижня було зрозуміло: принц Гаррі приїде на коронацію батька. Однак тепер стало відомо, що він не залишиться надовго.

Принц Гаррі, ймовірно, повернеться до США одразу після церемонії коронації свого батька, короля Чарльза ІІІ, та його мачухи, королівської дружини Камілли, яка відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Згідно з повідомленням, він не буде присутній на коронаційному концерті наступного дня.

Британський таблоїд Mirror повідомляє, що 38-річний Гаррі вже повідомив про своє рішення батька. Кажуть, що Гаррі не хоче, щоб для нього було зарезервовано місце на концерті, на якому виступатимуть Лайонел Річі, Кеті Перрі та Take That. Концерт відбудеться у Віндзорському замку.

Згідно з повідомленням, Гаррі хоче швидше повернутися до свого будинку в американському штаті Каліфорнія, оскільки хоче відсвяткувати четвертий день народження свого сина Арчі з сім'єю. Старша дитина Гаррі та його дружини Меган, народилася 6 травня 2019 р. Ні Меган, ні двоє їхніх спільних дітей — у пари ще є однорічна донька Лілібет — не поїдуть на коронацію. Це було офіційно підтверджено Букінгемським палацом минулого тижня. Джерело, близьке до королівської сім'ї, вже говорило про швидкоплинний візит Гаррі.

Його стосунки з королівською родиною вкрай напружені після численних скандалів. Він і Меган неодноразово публічно критикували королівську родину.

Раніше «ФАКТИ» писали, що король Чарльз ІІІ здивував добіркою фотографій для коронації.

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