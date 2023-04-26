Буженина з курки: смачна і ніжна страва, без консервантів та барвників (відео)

Приготування буженини з курки, на відміну від цієї ж страви зі свинини, не потребує багато часу та зусиль. Втім, це чудова альтернатива магазинним м'ясним виробам, які містять різні добавки, консерванти і барвники. А ще домашня буженина виходить в рази смачнішою та кориснішою за куповану.

Щоб приготувати таку смакоту самому, слід лише запастися м'ясом курки і улюбленими спеціями, пише в Мережі користувачка Оксана @morvolna73.

Інгредієнти

2−3 курячих філе

Розсіл

0,5 л води

2 ст. л. солі

Маринад

По 0,5 ч. л. чорного перцю, паприки, орегано, коріандру, сухого часнику, базиліку

2−3 ст. л. олії

2 ч. л. гірчиці

Приготування

Крок 1. Зробити розсіл із води та солі, замочити в ньому м'ясо на 2 години

Крок 2. Промити його, обсушити паперовим рушничком

Крок 3. Натерти сумішшю із перців, олії та гірчиці

Крок 4. Можна нашпигувати шматочками часнику

Крок 5. Натерте м'ясо покласти в пакет і відправити в холодильник на 10−12 годин

Крок 6. Через визначений час дістати заготовку, за бажанням обв'язати кулінарною ниткою

Крок 7. Викласти на суху форму

Крок 8. Запікати при температурі 220 градусів приблизно 40 хвилин

Крок 9. Залишити в духовці до остигання

Крок 10. Перекласти в холодильник для «стабілізації». Або зразу ж нарізати та смакувати!

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