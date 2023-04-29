Кабмін встановив стелю цін на газ до кінця літа-2023: скільки платитимемо

В Україні, де раніше Кабмін пообіцяв МВФ підвищення тарифів на газ та електрику, 30 квітня завершується дія річних контрактів на газ для населення від НАК «Нафтогаз України». Проте Кабмін вирішив зафіксувати поточну ціну на газ до 31 серпня 2023 року. Таке рішення ухвалив уряд 28 квітня 2023 року.

««30 квітня 2023 року» замінити цифрами й словами «31 серпня 2023 року», — йдеться в постанові, якою внесяться зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів.

Таким чином, уряд продовжив термін дії постанови про покладання спеціальних обов'язків на групу «Нафтогаз України» щодо постачання газу на пільгових умовах населенню та підприємствам, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави, на рівні не вище ніж 8 грн за кубометр.

Нагадаємо, в Україні близько 98% побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Вони отримують газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр. Ця ціна є маркером для інших постачальників газа для населення.

12 квітня стало також відомо, що Кабмін України не планує скасовувати фіксовану ціну на газ для виробників тепла та бюджетних установ — вона діятиме до 31 березня 2024 року.

Як писали «ФАКТИ», попри інформацію щодо підвищення тарифів на енергоносії, вартість деяких з них навпаки зменшилася. Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за березень 2023 року. Вартість становила 18 680,83 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 9,9% менше, ніж місяцем раніше.

Тим часом, у Газмережах раніше пояснили, що робити, якщо людина не встигла це зробити в установлені терміни. Варто дочекатися кінця місяця та зафіксувати дані станом на 30 число, а вже з 1 по 5 числа наступного місяці передати показники облгазу.

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