Три причини посіяти гірчицю на городі

Багато українських садівників засівають ґрунт сидератами, щоб збагатити його корисними речовинами та перешкодити зростанню бур'янів. Найпопулярнішим сидератом без перебільшення є гірчиця.

Як сидерат використовують різні види гірчиць. Найбільш популярною є біла гірчиця. Вона відрізняється невибагливістю до ґрунтів. Однак слід уникати її посадки на надмірно кислих та болотистих ґрунтах. Підвищена холодостійкість дозволяє сіяти її навіть восени після збирання всіх садових культур. Вона гостро реагує на нестачу вологи — зростання зупиняється, вегетативна частина в'яне.

На відміну від білої гірчиці жовта відрізняється підвищеною стійкістю до посухи. Насіння жовтого різновиду дрібніше, тому витрата при висіві буде нижчою.

Найбільш теплолюбною є чорна гірчиця. Її рекомендується висівати навесні чи влітку. Вона здатна рости на сирих, болотистих ґрунтах.

Завдяки витривалості гірчиці та її короткому періоду зростання можна самостійно вибирати терміни для її сівби. Висівають насіння суцільним способом або рядками через 10−12 см.

Як повідомляє Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород», висаджувати гірчицю в якості сидерату потрібно з трьох причин.

По-перше, вона ефективна проти бур'янів: у процесі зростання гірчиця виділяє у ґрунт велику кількість специфічних речовин — глікозидів, що пригнічують зростання шкідливих рослин.

По-друге, вона корисна при боротьбі з хворобами: ефірні олії сильно гальмують розвиток захворювань — чорна ніжка, кореневі гнилі, різні в'янення, ризоктоніоз і парша.

По-третє, гірчиця корисна проти шкідників: жуки-хробаки на дух її не переносять. Особливо нематоди та дротяник.

Насіння гірчиці проростає через 3−5 діб при температурі від 10 градусів. Культура неймовірно проста у догляді. Не потрібно здійснювати регулярні заходи щодо її швидкого зростання. Якщо є нестача вологи, слід поливати молоді рослини. Підгодовувати культуру не потрібно, вона сама стане чудовим добривом.

Вже через місяць можна проводити скошування зеленої маси, коли висота рослини становитиме 25−30 см. Важливо не прогаяти момент, переросла гірчиця грубіє, утворює насіння.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як потрібно використовувати гірчичний порошок проти шкідників на городі, а також чому корисно садити гірчицю між рядами картоплі. Також гірчицю можна використовувати як добрива.

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