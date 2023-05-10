«Нафтогаз» розіслав нові платіжки за газ: які нюанси

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка обслуговує майже все населення, сформувала та розіслала нові платіжки за спожитий газ в квітні 2023 року.

Зараз побачити рахунки за спожитий газ можуть лише ті клієнти, які відмовились від паперових платіжок. Якщо ж клієнт обрав друкований рахунок, то отримає його «Укрпоштою» після 20 квітня, йдеться у повідомленні компанії в Facebook.

«Нагадуємо, що отримати рахунок можна: в особистому кабінеті на my.gas.ua, у чатботі GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply, Facebook Messenger, на електронну пошту (e-mail), у терміналах самообслуговування», — йдеться у повідомленні.

В «Нафтогазі» нагадали, що сплатити за газ можна через вищезгадані електронні сервіси за допомогою усіх популярних платіжних систем, у банківських чи поштових відділеннях, або у платіжних терміналах.

Нагадаємо, що 12 квітня 2023 року ГК «Нафтогаз України» і ТОВ «Газорозподільні мережі України» об'єднали всі паперові квитанції за споживання та розподіл газу в одну. 28 квітня Кабінет міністрів подовжив термін дії постанови про покладення спеціальних обов’язків на групу «Нафтогаз України» щодо постачання газу на пільгових умовах населенню та деяким підприємствам, до 31 серпні 2023 року. А вже 29 квітня «Нафтогаз» визначився з новим тарифом на газ. Ціна тарифу становить 7,96 грн за куб.м. Підключення до тарифу відбувається автоматично. Новий тарифний план «фіксований» діятиме з 1 травня 2023 року по 30 квітня 2024 року.



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