12 травня 2023

Одному голубу доводилося постійно міняти місце свого проживання. Кожне нове гніздо, в якому він поселявся, настільки вражало його різким і неприємним запахом, що він знову і знову починав кидатися у пошуках чергового переселення.

Нарешті, втомившись від цих постійних поневірянь, вічний мандрівник вирішив звернутися до старого мудрого голуба, який давно вже спостерігав за цими його переміщеннями. Той, вислухавши скарги сусіда, довго думав, як би правильніше підібрати слова, що характеризують те, що відбувалося на його очах. Потім, похитавши головою, з жалем сказав:

- Тобі час було б вже здогадатися, що неприємний запах, що виходить з твоїх гнізд і так довго не дає тобі спокою, йде не від гнізд, а від тебе самого, який з роками так і не навчився стежити за місцем свого проживання.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.