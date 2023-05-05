37.32 / 37.81 40.77 / 41.52
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
12 травня 2023
ГОЛУБИ
ГОЛУБІ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1977
Скульптор: Salvador Debon
Висота: 52 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Одному голубу доводилося постійно міняти місце свого проживання. Кожне нове гніздо, в якому він поселявся, настільки вражало його різким і неприємним запахом, що він знову і знову починав кидатися у пошуках чергового переселення.

Нарешті, втомившись від цих постійних поневірянь, вічний мандрівник вирішив звернутися до старого мудрого голуба, який давно вже спостерігав за цими його переміщеннями. Той, вислухавши скарги сусіда, довго думав, як би правильніше підібрати слова, що характеризують те, що відбувалося на його очах. Потім, похитавши головою, з жалем сказав:
- Тобі час було б вже здогадатися, що неприємний запах, що виходить з твоїх гнізд і так довго не дає тобі спокою, йде не від гнізд, а від тебе самого, який з роками так і не навчився стежити за місцем свого проживання.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алла Пугачова

Звернення Алли Пугачової до ветеранів розізлило прихильників путіна

Воїни ЗСУ в Бахмуті

«Місто їм вже не потрібне»: Світан про початок операції зі зняття блокади з Бахмута

Юрій Бутусов

«Видача Богуслаєва може мати дуже негативні наслідки»: Юрій Бутусов застеріг від поспішних рішень

Зруйнований будинок

Гатили з важкої артилерії: ворог 4 рази за ніч обстрілював Дніпропетровщину

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту