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Книга рецептів

Сирник «полячка»: ідеально як на будні, так і на свята

22:00 17 травня 2023
Сирник «полячка»

Це старовинний і популярний рецепт сирника, перевірений часом і не одним поколінням шанувальників смачної випічки. З ранку до смачної та духмяної кави — в самий раз. Всій вашій родині точно припаде до смаку, вважає кулінарка Світлана Юрченко, яка раніше давала рецепт вергунів на кефірі.

ІНГРЕДІЄНТИ:

Тісто:

  • 340 г борошна
  • 4 шт. яєчних жовтків
  • 30 г какао
  • 100 г цукру
  • 15 г розпушувача
  • 250 г вершкового масла

Сиркова маса:

  • 600−700 г сиру
  • 50 г вершкового масла
  • 80 г цукру
  • 1 яйце
  • 15 г крохмалю
  • 10 г крупи манної
  • 15 г ванільного цукру

Білкове суфле:

  • 4 шт. яєчні білки
  • 100 г цукру
  • 40 г кисілю
  • 500 г вишні

Приготування:

До просіяного борошна додаємо розпушувач, цукор, вершкове масло (з холодильника) і перетираємо в крихту. Додаємо жовтки і замішуємо тісто. Ділимо його на дві частини.

Одну частину загортаємо в плівку, до іншої додаємо просіяне какао та вимішуємо до однорідності. Ділимо на дві частини. Загортаємо в плівку і відправляємо все тісто (світле і темне) в морозилку на годину.

Сир збиваємо блендером, додаємо яйце, цукор, ванільний цукор, вершкове масло (кімнатної t), манку, крохмаль. Збиваємо блендером до однорідності.

Білки збиваємо до кріпкої піни, в декілька прийомів додаємо цукор і збиваємо. Додаємо кисіль, збиваємо блендером. Форму застеляємо пергаментним папером, натираємо на велику терку мерзле світле тісто. Поверх викладаємо вишню. Поверх натираємо частину одну мерзлого темного тіста. Порціями викладаємо сирну масу і акуратно розрівнюємо, не давимо ложкою. Поверх сирної маси викладаємо білкове суфле, акуратно розрівнюємо .

Натираємо другу частину темного тіста. Ставимо в розігріту до 170 градусів духовку приблизно на 80 хвилин. Сирник залишити в формі до охолодження.

Нагадаємо рецепт крема на основі вершкового масла та швейцарської меренги, що дуже добре підходить для декорування тортів та капкейків. З цього крему добре формувати квіти, пелюстки та інші дрібні деталі.

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