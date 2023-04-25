Масляний крем на основі швейцарської меренги: ідеальний варіант для вашої випічки

Крем на основі вершкового масла та швейцарської меренги дуже добре підходить для декорування тортів та капкейків. Найкраще з цього крему формувати квіти, пелюстки та інші дрібні деталі, а також він ідеальний для вирівнювання торта, тому що виходить дуже стабільним за консистенцією, ділиться кондитерка Світлана Юрченко.

Інгредієнти

яєчні білки — 5 шт. (190−200 г)

цукор — 150 г

коньяк (ванільний екстракт) — 1 ч. л.

вершкове масло 82,5% (кімнатної температури) — 400 г

Приготування

Яєчні білки та цукор поставити на парову баню (миска не торкається води). При постійному помішуванні досягти повного розчинення цукру, потім зняти з бані.

Збивати масу на високій швидкості близько 7−8 хвилин до щільних піків. Коли маса збита до стоячих піків, додавати масло по одному шматочку, продовжуючи збивати суміш на великих обертах. Коли повністю розчинився один шматочок масла, можна додавати наступний. Така послідовність важлива, щоб масло повністю з’єдналося з кремом. Наприкінці, коли вийшла пишна й пухка маса, можна додати розтоплений (охолоджений) шоколад, карамель, ванільний екстракт або коньяк і ще раз збити до однорідності. На цьому етапі також додають барвник.

Якщо крем здається надто солодким, можна додати пару крапель лимонного соку, але це не обов'язково.