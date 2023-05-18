«Ягоди чорної смородини в моїх брошках люди не раз приймали за справжні»: майстриня Галина Попова про прикраси з пластичної замші

Квіткові та ягідні брошки з пластичної замші (фоаміран), які створює майстриня з міста Решетилівка на Полтавщині Галина Попова, зачаровують своєю красою. Часом здається, що ці квіти та ягоди справжні. Творчість Галини Попової відома не лише в Україні, а й за її межами — у США, Німеччині, Ізраїлі, Італії, Польщі, Чехії… Про свою творчість Галина Попова розповіла в інтерв'ю «ФАКТАМ».

«Коли люди нюхають мої конвалії та бузок з пластичної замші, це найкращий для мене комплімент»

— Світова модна тенденція цього року — квіткові брошки, — каже Галина Попова. — Вони мають дуже гарний вигляд на лацканах піджаків, а також на сукнях, блузах та джемперах. Крім того, я створюю приколки для волосся, кольє, обручі, весільні віночки… І дуже рада тому, що навіть у такий складний час жінки хочуть бути красивими та неповторними.

Галина Попова: «Мене надихає краса та неповторність квітів»

— З чого почалося ваше хобі?

— Я живу у місті Решетилівка на Полтавщині, працюю у Дитячій школі мистецтв викладачем за класом фортепіано. Моє хобі має таку історію. Спочатку я робила листівки з квітами з паперу. Намагалася надати їм більше реалістичності. Квіти виходили гарними, але хотілося вдосконалюватись надалі. Я давно чула про пластичну замшу — фоаміран. Бачила, що квіти з нього виходять, наче живі, але все якось не наважувалася спробувати їх створювати. І ось одного разу власниця магазину з матеріалами для хендмейду подарувала мені кілька невеликих шматочків фоамірану. Вони пролежали в мене два роки. І коли я остаточно зрозуміла, що у паперових квітах я себе вичерпала, згадала про подарунок. Зробила першу троянду. Вона викликала стільки емоцій у тих, хто її бачив. Це мотивувало мене купити різнобарвний фоаміран та почати робити квіткові аксесуари.

Квітку у брошці «Троянда» складно відрізнити від справжньої

— Що найскладніше у роботі?

— Робота з фоаміраном дуже копітка, використовується багато інструментів. Але коли люди нюхають мої конвалії та бузок із пластичної замші, це найкращий для мене комплімент. Ягоди чорної смородини в моїх брошках люди не раз приймали справжні.

Створення бузку – філігранна робота

— Які квіти ваші улюблені?

— Найбільше люблю працювати над дрібними квітами — конваліями, незабудками, бузком. Це філігранна праця, від якої я отримую задоволення. Процес створення квітки досить довгий. Спочатку фоаміран потрібно зробити еластичним, м'яким і тонким, для цього його обробляю на прасці, роблю викрійки квітів або використовую відбитки живих квітів і листя на силіконі або пластиці, потім допрацьовую пальцями, надаючи реалістичності вигинам. Велике значення має вибір правильного відтінку у фарбуванні квітки.

Дуже красиві ягідні брошки майстрині

«Мрію створити з фоамірану мак та барвінок»

— Скільки часу займає створення однієї брошки?

— Наприклад, цвіт яблуні я створювала близько тижня.

Защіпка для волосся «Яблуневий цвіт» – одна з найкращих робіт Галини Попової

— Чи траплялися у вашій творчості чудеса?

— Якось замовила приколку з жовтих троянд жінка, яка через війну втратила свій дім. В її садочку було багато троянд, і вона дуже хотіла мати такі ж троянди на защіпці. Отримавши прикрасу, жінка була щасливою.

— Що вас надихає у творчості?

— Краса та неповторність квітів, а також ягід. Коли працюю, переді мною живі квіти та ботанічні малюнки рослин.

— Які квіти мрієте створити у майбутньому?

— Це й мак, і барвінок, і цвіт вишні… Усі вони чудові!

А про секрети створення цукрових квітів, які теж виглядають справжніми, «ФАКТАМ» розповіла золота призерка Міжнародного кондитерського конкурсу Наталія Лупіч.

Фото з альбому Галини Попової

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