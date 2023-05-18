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Теплий салат з гречкою, руколою та буряком: ситно та смачно

22:30 21 травня 2023
салат

Теплі салати вже давно не новинка, проте далеко не всі люди про них знають. У ресторанах такі салати особливо популярні в холодну пору року, а в домашніх умовах їх можна готувати, коли забажаєте. Рецептом смачної страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Цей салат варто взяти на замітку, якщо у вас мало часу для приготування і при цьому ви любите смачно поїсти, — каже Ардія Діаманті.

Теплий салат з гречкою, руколою та буряком

Для однієї порції знадобиться:

2 невеликі відварені очищені буряки (або один великий)

рукола (до смаку)

трохи зеленої цибулі

скибочка бринзи

4−5 ложок теплої гречаної каші

сіль

столова ложка оливкової олії для заправки

На тарілку викласти руколу. Зверху — порізані на слайси буряки, гречку. Посипати натертою бринзою. Додати порізану зелену цибулю. Заправити оливковою олією.

І смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачний салат із бринзою, редисом та руколою.

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Фото Ольги Сметанської

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