Теплий салат з гречкою, руколою та буряком: ситно та смачно
Теплі салати вже давно не новинка, проте далеко не всі люди про них знають. У ресторанах такі салати особливо популярні в холодну пору року, а в домашніх умовах їх можна готувати, коли забажаєте. Рецептом смачної страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
— Цей салат варто взяти на замітку, якщо у вас мало часу для приготування і при цьому ви любите смачно поїсти, — каже Ардія Діаманті.
Теплий салат з гречкою, руколою та буряком
Для однієї порції знадобиться:
2 невеликі відварені очищені буряки (або один великий)
рукола (до смаку)
трохи зеленої цибулі
скибочка бринзи
4−5 ложок теплої гречаної каші
сіль
столова ложка оливкової олії для заправки
На тарілку викласти руколу. Зверху — порізані на слайси буряки, гречку. Посипати натертою бринзою. Додати порізану зелену цибулю. Заправити оливковою олією.
І смачного!
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачний салат із бринзою, редисом та руколою.
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Фото Ольги Сметанської73
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