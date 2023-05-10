Ситно та бюджетно: салат з буряка та горошку

Щоб приготувати цю страву, вам не знадобляться якісь складні інгредієнти і багато часу. Для тих, хто худне, цей салат можна заправити рослинною олією, а для більш ситного варіанту — майонезом, пояснює Оксана Дорош.

Інгредієнти: 2−3 середні буряки

2 огірки квашені

1 цибулина ріпчаста

2 плавлені сирки

1 баночка горошку

майонез, сіль, перець

Приготування:

Бурячки зварити або запекти, почистити та натерти на грубу тертку. Огірки порізати кубиками. Сирок для зручності можна заморозити і теж натерти. Цибулю нарізати кубиками, додати горошок. Заправити майонезом, посолити та поперчити.

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