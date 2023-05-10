Ситно та бюджетно: салат з буряка та горошку
Щоб приготувати цю страву, вам не знадобляться якісь складні інгредієнти і багато часу. Для тих, хто худне, цей салат можна заправити рослинною олією, а для більш ситного варіанту — майонезом, пояснює Оксана Дорош.
Інгредієнти:
- 2−3 середні буряки
- 2 огірки квашені
- 1 цибулина ріпчаста
- 2 плавлені сирки
- 1 баночка горошку
- майонез, сіль, перець
Приготування:
Бурячки зварити або запекти, почистити та натерти на грубу тертку. Огірки порізати кубиками. Сирок для зручності можна заморозити і теж натерти. Цибулю нарізати кубиками, додати горошок. Заправити майонезом, посолити та поперчити.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт салата з бринзою, редисом та руколою.
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