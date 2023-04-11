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Тюбик зубної пасти — і фари будуть як нові: простий лайфхак для автомобілістів

14:42 11 квітня 2023
Фара автомобіля

Зубна паста у якості ефективного очищуючого засобу знаходить застосування не лише у гігієнічних процедурах, але й у побуті. За її допомогою можна, зокрема, позбутися вапняного нальоту на кранах у ванній кімнаті чи на кухні, або швидко повернути блиск старому лінолеуму.

Простий засіб, в якому застосовують зубну пасту, може допомогти водіям очистити фари, що пожовкли, пише «Апостроф».

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Для цього три столові ложки зубної пасти змішують з однією столовою ложкою соди, четвертинкою бруска твердого мила (натертого на тертці) та соку половини лимону. Цим засобом миють фари та залишають його на них на кілька хвилин.

До того ж зубна паста допоможе приховати маленькі подряпини на фарах.

Раніше досвідчені водії дали поради щодо того, як уберегти автоматичну коробку передач від поломок, а також розповіли про те, як не стати жертвами шахрайства при заправці автівки на АЗС.

Фото Pixabay

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