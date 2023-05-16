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«Порцелянові» історії
22 травня 2023
АСИРІЙСЬКИЙ ПРОМІНЬ
АСИРІЙСЬКИЙ ПРОМІНЬ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2015
Скульптор: Marco Antonio Nogueron
Розмір: 96×31 cm
Лімітований випуск

Із експозиції «Shvets Museum»

Легендарний полководець Халід ібн Валід, здобувши чергову гучну перемогу над одним із правителів арабського світу, відзначав успіх у палаці поваленого ним супротивника. Коли масштабне свято було в самому розпалі, Халід раптом запитав воєначальників, що оточували його:

- Як ви думаєте, хто з двох людей може бути гіршим — заздрісник чи скупець?

Під час суперечки, що розгорілася між учасниками бенкету, до єдиного висновку дійти так і не вдалося. І тоді Халід вирішив провести публічний експеримент. Він наказав знайти і привести до нього відомого всім заздрісника і не менш відомого скнару, що проживали в цьому місті по сусідству.

Розглядаючи двох немолодих уже місцевих жителів, що представилися незабаром перед ним, полководець пообіцяв:
- Той, хто попросить у мене вдвічі більше, ніж його опонент, відразу отримає все, що тільки захоче!

У великій парадній залі на якийсь час стало тихо. Усім було цікаво дізнатися, чим закінчиться ця незвичайна сцена. Коли вже пауза затяглася до непристойності надовго, Халід наказав заздріснику відповідати першим. І тоді той раптом звернувся до всесильного завойовника з несподіваним для всіх проханням:

- О, великий Халід, виколи мені одне око!..

Кажуть, що, за його особистим зізнанням, нічого більш приголомшливого у своєму житті Халіду чути не доводилося.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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