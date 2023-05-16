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«Порцелянові» історії
23 травня 2023
ДРАКОН (ЗОЛОТИЙ)
ДРАКОН (ЗОЛОТИЙ)

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2014
Скульптор: Francisco Polope
Розмір: 74×70 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

Посперечалася якось голова змії з хвостом. Зі своїм же зміїним хвостом. Той, бачите, вирішив уявити себе головним і заявив, що відтепер саме він завжди перебуватиме попереду.
- Що за маячня! — обурилася голова. — Попереду завжди була я. І ніхто нічого міняти не збирається!

Коротше кажучи, все залишилося, як і раніше. Як було. Але пересуватися далі голові не вдалося, оскільки хвіст, що образився на неї, обвив основу дерева і не дозволяв змії навіть зрушити з місця.
- Ну, гаразд, — довелося змиритися голові. — Нехай вже все буде по-твоєму.
- Прекрасно! — зрадів хвіст і на радостях потягнув довге зміїне тіло вперед, не бачачи перед собою нічого.

Тривало це недовго. Не помітивши глибоку яму з вогнем, що зустрілася на шляху, хвіст затягнув туди змію…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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