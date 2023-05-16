- 22.05 22:30 Соус з йогурту та руколи: ідеальна заправка для салатів та інших страв
- 22.05 21:30 Не забувайте додавати в їжу йогурт: прості та доступні способи схуднути влітку
- 22.05 21:15 У Словаччині виправдали одного з найбагатших людей країни у справі про вбивство відомого журналіста та його нареченої
- 22.05 20:57 Стимулювань є кілька видів: що потрібно знати про отримання аліментів та як їх виплачують безробітні
- 22.05 20:45 Щоб петунія цвіла все літо, можете її обрізати: як доглядати за популярними влітку квітами
- 22.05 20:30 По 2130 злотих на три місяці: як українцям у Польщі отримати ще один вид допомоги
- 22.05 20:15 Голлівуд проти Кейт Міддлтон: у двох фільмах поспіль подруги Меган Маркл відпускають образливі жарти на адресу принцеси Уельської
- 22.05 20:00 «Я дозволяв собі на відпочинок лише 6 годин»: українець створив із дерева постать героя, якого після слів «Слава Україні» вбили окупанти
- 22.05 19:49 Нереально смачне печиво «Червоний оксамит»: простий рецепт від української блогерки-красуні
- 22.05 19:30 Одностайно: ПА НАТО визнала режим у рф рашизмом, а його агресію проти України — геноцидом
- 22.05 19:15 Дайте томатам, перцю та огіркам таке підживлення, і навіть найбільш зачахла розсада до ранку оживе, ставши міцною
- 22.05 18:55 Зламана щелепа та вибиті зуби: у Чилі воротар дорогою ціною врятував свою команду від голу
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2014
Скульптор: Francisco Polope
Розмір: 74×70 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Посперечалася якось голова змії з хвостом. Зі своїм же зміїним хвостом. Той, бачите, вирішив уявити себе головним і заявив, що відтепер саме він завжди перебуватиме попереду.
- Що за маячня! — обурилася голова. — Попереду завжди була я. І ніхто нічого міняти не збирається!
Коротше кажучи, все залишилося, як і раніше. Як було. Але пересуватися далі голові не вдалося, оскільки хвіст, що образився на неї, обвив основу дерева і не дозволяв змії навіть зрушити з місця.
- Ну, гаразд, — довелося змиритися голові. — Нехай вже все буде по-твоєму.
- Прекрасно! — зрадів хвіст і на радостях потягнув довге зміїне тіло вперед, не бачачи перед собою нічого.
Тривало це недовго. Не помітивши глибоку яму з вогнем, що зустрілася на шляху, хвіст затягнув туди змію…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Киньте цю диво-таблетку в лунку при посадці томатів: вони відразу почнуть рости, і ніколи не будуть хворіти
Дайте томатам, перцю та огіркам таке підживлення, і навіть найбільш зачахла розсада до ранку оживе, ставши міцною
Вітер: 1 м/с Пн
Тиск: 747 мм