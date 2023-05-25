Булочки «сердечка»: діти точно оцінять цю смакоту

Сердечка з дріжджового тіста — одна з тих страв, які асоціюються з дитинством і теплою турботою бабусі або мами. Приготувати ароматну домашню випічку зовсім нескладно, якщо діяти за перевіреним рецептом. Ви можете експериментувати з начинкою і оформленням, щоразу отримуючи незвичайні результати, пояснює фудблогерка Наталя Геряк.

Складові: Тісто: 250 мл молока

20 г свіжих дріжджів

2 яйця

100 г цукру

ванільний цукор

80 мл олії

600 г борошна Начинка: 100 г коричневого цукру

1 ст.л. кориці

60 г м'якого вершкового масла

Приготування:

У теплому молоці розчиніть дріжджі. Додайте цукор з яйцями, борошно. Замісити. Влити олію та гарно замісити тісто. Накрити рушником. Відставити у тепле місце на 1,5−2 години. За допомогою качалки розкачати в тонкий корж тісто. Змастити маслом, рясно потрусити цукром з корицею, а потім загорнути в рулет. Розрізати на 12 частин, гострим ножем посередині зробити надріз. Виверніть розрізаний шматочок тіста, утворивши своєрідне сердечко. Дати підрости протягом 20 хв. Відправте в попередньо розігріту духовку до 180 градусів на 20−25 хвилин, але це залежить від особливостей плити.

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