Булочки «сердечка»: діти точно оцінять цю смакоту
Сердечка з дріжджового тіста — одна з тих страв, які асоціюються з дитинством і теплою турботою бабусі або мами. Приготувати ароматну домашню випічку зовсім нескладно, якщо діяти за перевіреним рецептом. Ви можете експериментувати з начинкою і оформленням, щоразу отримуючи незвичайні результати, пояснює фудблогерка Наталя Геряк.
Складові:
Тісто:
- 250 мл молока
- 20 г свіжих дріжджів
- 2 яйця
- 100 г цукру
- ванільний цукор
- 80 мл олії
- 600 г борошна
Начинка:
- 100 г коричневого цукру
- 1 ст.л. кориці
- 60 г м'якого вершкового масла
Приготування:
У теплому молоці розчиніть дріжджі. Додайте цукор з яйцями, борошно. Замісити. Влити олію та гарно замісити тісто. Накрити рушником. Відставити у тепле місце на 1,5−2 години. За допомогою качалки розкачати в тонкий корж тісто. Змастити маслом, рясно потрусити цукром з корицею, а потім загорнути в рулет. Розрізати на 12 частин, гострим ножем посередині зробити надріз. Виверніть розрізаний шматочок тіста, утворивши своєрідне сердечко. Дати підрости протягом 20 хв. Відправте в попередньо розігріту духовку до 180 градусів на 20−25 хвилин, але це залежить від особливостей плити.
Раніше «ФАКТИ» пропонували рецепт яблучних панкейків.72
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram