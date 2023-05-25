Салат із редискою та кабачками: смачно, просто та корисно

Незвичайний салат завжди викликає емоції. А чи пробували ви поєднувати кабачки та редиску? Якщо ні, варто поекспериментувати. Така страва не тільки смачна, а й корисна.

Рецептом незвичайного салату поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Як тільки з'являються молоді кабачки, я роблю цей салат, — каже Елла Іванова. — Раджу спробувати і вам.

Салат із кабачків і редиски 1−2 кабачки

Пучок редиски

Улюблена зелень (за смаком) Заправка 2 столові ложки олії

Сіль

Цукор

2 зубчики часнику

1 столова ложка лимонного соку

1 чайна ложка гірчиці в зернах.

Кабачок і редиску порізати на тонкі слайси, заправити соусом. Важливо дати овочам просочитися хвилин 20. Доповнити салат улюбленою зеленню.

І смачного!

Нагадаємо рецепт соусу з йогурту і руколи — чудової заправки для салатів та інших страв.

Фото з альбому Елли Іванової

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram