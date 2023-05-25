Салат із редискою та кабачками: смачно, просто та корисно
Незвичайний салат завжди викликає емоції. А чи пробували ви поєднувати кабачки та редиску? Якщо ні, варто поекспериментувати. Така страва не тільки смачна, а й корисна.
Рецептом незвичайного салату поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- Як тільки з'являються молоді кабачки, я роблю цей салат, — каже Елла Іванова. — Раджу спробувати і вам.
Салат із кабачків і редиски
- 1−2 кабачки
- Пучок редиски
- Улюблена зелень (за смаком)
Заправка
- 2 столові ложки олії
- Сіль
- Цукор
- 2 зубчики часнику
- 1 столова ложка лимонного соку
- 1 чайна ложка гірчиці в зернах.
Кабачок і редиску порізати на тонкі слайси, заправити соусом. Важливо дати овочам просочитися хвилин 20. Доповнити салат улюбленою зеленню.
І смачного!
Нагадаємо рецепт соусу з йогурту і руколи — чудової заправки для салатів та інших страв.
Фото з альбому Елли Іванової82
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