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Салат із редискою та кабачками: смачно, просто та корисно

22:00 28 травня 2023
Салат з редискою та кабачками

Незвичайний салат завжди викликає емоції. А чи пробували ви поєднувати кабачки та редиску? Якщо ні, варто поекспериментувати. Така страва не тільки смачна, а й корисна.

Рецептом незвичайного салату поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Як тільки з'являються молоді кабачки, я роблю цей салат, — каже Елла Іванова. — Раджу спробувати і вам.

Салат із кабачків і редиски

  • 1−2 кабачки
  • Пучок редиски
  • Улюблена зелень (за смаком)

Заправка

  • 2 столові ложки олії
  • Сіль
  • Цукор
  • 2 зубчики часнику
  • 1 столова ложка лимонного соку
  • 1 чайна ложка гірчиці в зернах.

Кабачок і редиску порізати на тонкі слайси, заправити соусом. Важливо дати овочам просочитися хвилин 20. Доповнити салат улюбленою зеленню.

І смачного!

Нагадаємо рецепт соусу з йогурту і руколи — чудової заправки для салатів та інших страв.

Фото з альбому Елли Іванової

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