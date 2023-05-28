Дайте розсаді це корисне підживлення: до ранку огірків наросте 50 відер — стомитесь збирати врожай
Останнім часом підживлення для розсади з натуральних інгредієнтів стає більш популярним серед городників. Його дуже просто готувати, воно навіть у більших пропорціях ніяк не завадить рослинам. Але гарантує великі врожаї.
Автори YouTube-каналу «Поради біолога», які мають масу рецептів натурального підгодування для овочів, рекомендують приготувати підживлення з хліба.
Для цього шматок білого хліба подрібнити, залити двома літрами води та настояти 24 години. Потім розчин процідити через сито й додати ще літр води.
В результаті стало 3 літри маткового розчину, Стакан такого розчину розбавляти ще трьома літрами води.
Рослини поливати під корінь.
«ФАКТИ» давали найпопулярніші рецепти підживлення для розсади, які гарантують багатий врожай овочів.223
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