Дайте розсаді це корисне підживлення: до ранку огірків наросте 50 відер — стомитесь збирати врожай

Останнім часом підживлення для розсади з натуральних інгредієнтів стає більш популярним серед городників. Його дуже просто готувати, воно навіть у більших пропорціях ніяк не завадить рослинам. Але гарантує великі врожаї.

Автори YouTube-каналу «Поради біолога», які мають масу рецептів натурального підгодування для овочів, рекомендують приготувати підживлення з хліба.

Для цього шматок білого хліба подрібнити, залити двома літрами води та настояти 24 години. Потім розчин процідити через сито й додати ще літр води.

В результаті стало 3 літри маткового розчину, Стакан такого розчину розбавляти ще трьома літрами води.

Рослини поливати під корінь.

«ФАКТИ» давали найпопулярніші рецепти підживлення для розсади, які гарантують багатий врожай овочів.

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