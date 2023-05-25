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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2014
Скульптор: José Luis Santes
Розмір: 28×43 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Один великий бізнесмен, який досяг у житті років до сорока практично всього, чого хотів, якось задумався про те, що рано чи пізно і йому доведеться покинути цей тлінний світ. І так захотілося йому зробити якесь добре діло, що він готовий був приступити до цього негайно. Ось тільки часу на подібні вчинки в нього все не вистачало. А докори совісті не давали жити спокійно.
І ось одного разу, виходячи на вулиці з машини, він побачив маленький чорний гудзик, що відірвався від кофти бабусі, яка, не помітивши втрати, продовжувала йти далі. «Господи, ну, не стану ж я наздоганяти її тільки для того, щоб повернути ненароком втрачений гудзик, — подумав бізнесмен. — Тим більше, чи можна таку дрібницю вважати доброю справою?» І все-таки, піднявши гудзик, він наздогнав бабусю і обережно вклав у її зморщену долоню непомічену втрату.
Минули роки. Завершивши свій життєвий шлях і опинившись на небесах, побачив наш герой старовинні ваги, на одній із чаш яких лежала купа табличок з переліком гріхів, вчинених ним за життя, а інша чаша була абсолютно порожньою. І раптом до ваг підлетів ангел, що тримав у руках одну-єдину табличку з написом «гудзик». Він поклав її на порожню чашу, звернувши увагу на здивований погляд людини, що ніби запитувала: невже така маленька добра справа може переважити всі ті гріхи?! А де ж таблички з іншими добрими справами, про які останніми роками життя бізнесмена знали чи не всі, хто був з ним знайомий?
- Може, — наче вгадавши його думки, промовив ангел. — Може. Вже хоча б тому, що про всі свої добрі справи ти розповідав на кожному розі, а про цей незначний епізод просто забув, не вважаючи його важливим. Але саме він і врятував зараз твою вічну душу.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 0 м/с Пн
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