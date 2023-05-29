Знаменитий футболіст розлучився з донькою свого колишнього тренера у збірній (фото)

Футболіст «Барселони» та збірної Іспанії Ферран Торрес, якого під час матчу Кубка країни схопили за геніталії, розлучився з дочкою свого колишнього тренера у національній команді Луїса Енріке Сірою Мартінес, повідомляє Marca.

За інформацією видання, кілька місяців тому пара, яка зустрічалася з 2021 року, взяла паузу у стосунках, а тепер остаточно розлучилася.

До речі, Сіра закохана в Барселону, що стало одним із основних факторів, які спонукали Феррана взимку 2022-го перейти за 55 млн євро з «Манчестер Сіті» до складу каталонського гранда.

Зазначимо, що дочка Луїса Енріке підтримувала коханого під час ЧС-2022 у Катарі, де іспанці сенсаційно вилетіли в 1/8 фіналу від команди Марокко. Під час поєдинку проти Коста-Рики, в якому форвард оформив «дубль», Ферран, святкуючи взяття воріт суперника, засунув великий палець у рот як дитина, що зазвичай означає звістку про вагітність дружини чи подруги.

«Якщо Торрес заб'є ще гол і святкуватиме його, показуючи жест соски, я відразу ж поміняю його і відправлю сидіти на трибуни. І він більше не ступить на газон», — заявив тоді жартома головний тренер іспанців Луїс Енріке, коментуючи жест «зятя».

За інформацією ЗМІ, ініціатором розриву стосунків із футболістом була донька легенди футболу. До речі, 23-річна Сіра Мартінес — професіональна вершниця. Крім своєї пристрасті до коней, вона вивчала бізнес-адміністрування та менеджмент у Відкритому університеті Барселони.

Ферран та Сіра зустрічалися майже два роки

Що ж до Феррана Торреса, то вихованець «Валенсії» — чемпіон Європи U17 та U19 у складі збірної країни, чемпіон Іспанії та Англії, а також переможець Кубка та Суперкубка Іспанії. У 32 матчах за національну команду бронзовий призер Євро-2020 забив 15 м'ячів, перший із яких — у ворота збірної України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодша дочка Луїса Енріке померла від раку у 9-річному віці.

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