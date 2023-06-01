Ароматні в’ялені помідори: обійдуться набагато дешевше, ніж магазинні
Магазинні в'ялені помідори — ласощі не з дешевих. Але їх люблять багато хто. То чому б не спробувати приготувати ароматні в'ялені помідори в домашніх умовах?
Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Він досить простий у застосуванні.
- Що менший розмір томатів, то швидше їх приготуєте, — каже Елла Іванова. — В'ялені помідори можна додавати в салати — це дуже смачно. Рецепт ласощів такий.
В'ялені помідори
- Помідори черрі
- Прянощі (за смаком)
- Сіль
- Часник
- Олія
Помідори викладаємо на пергамент, за смаком додаємо часник і прянощі. Наприклад, можна додати чебрець. Ставимо в духовку і за температури 60−80 градусів в'ялимо приблизно годину чи дві. Час залежить від розміру томатів. Перекладаємо в чисту баночку й обережно заливаємо гарячою олією. Охолодивши, зберігаємо в холодильнику до десяти днів.
Смачного!
Нагадаємо рецепт помідорів по-корейськи, які будуть готові вже через вісім годин.
Фото з альбому Елли Іванової44
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