Ароматні в’ялені помідори: обійдуться набагато дешевше, ніж магазинні

Магазинні в'ялені помідори — ласощі не з дешевих. Але їх люблять багато хто. То чому б не спробувати приготувати ароматні в'ялені помідори в домашніх умовах?

Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Він досить простий у застосуванні.

- Що менший розмір томатів, то швидше їх приготуєте, — каже Елла Іванова. — В'ялені помідори можна додавати в салати — це дуже смачно. Рецепт ласощів такий.

В'ялені помідори Помідори черрі

Прянощі (за смаком)

Сіль

Часник

Олія

Помідори викладаємо на пергамент, за смаком додаємо часник і прянощі. Наприклад, можна додати чебрець. Ставимо в духовку і за температури 60−80 градусів в'ялимо приблизно годину чи дві. Час залежить від розміру томатів. Перекладаємо в чисту баночку й обережно заливаємо гарячою олією. Охолодивши, зберігаємо в холодильнику до десяти днів.

Смачного!

Нагадаємо рецепт помідорів по-корейськи, які будуть готові вже через вісім годин.

Фото з альбому Елли Іванової

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