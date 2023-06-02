Мер Краматорська, нардепи Столар, Льовочкін, Єфімов, син Богуслаєва: кого ще ЗМІ знайшли на Лазурному березі (фото)

Повномасштабне вторгнення — не привід відмовитись від розкішних звичок для представників української еліти. Не дивлячись на війну, віп-біженці та відряджені масово обирають Лазурний берег. У розслідуваннях «УП» таких називають «батальйон Монако».

Після скандалів із закордонними відпустками на початку року РНБО заборонила виїзд чиновникам та депутатам. З того часу народні обранці, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування можуть перетинати кордон виключно у службових цілях.

Лазурний берег

Останнім часом елітний батальйон поповнився депутатами забороненої ОПЗЖ Сергієм Льовочкіним та Вадимом Столаром. Також на елітному курорті були помічені експрезидент Леонід Кучма, мер Краматорська Олександр Гончаренко, брати Суркіси, син В'ячеслава Богуслаєва та багато інших.

Так, у березні в аеропорту Ніцци опинився нардеп із групи «Відновлення України» Максим Єфімов. При цьому публічних звітів про відрядження на Лазурний берег у соцмережах депутата не виявилося. Натомість була згадка про робочу поїздку до Словаччини. Як виявилося, разом із Єфімовим до Словаччини їздив і мер прифронтового Краматорська Олександр Гончаренко. Він же був із Єфімовим і в аеропорту Ніцци, куди прибув чартером 17 березня з польського міста Жешув, скориставшись VIP-терміналом. У супроводі двох чоловіків вони сіли у мікроавтобус та залишили територію аеропорту. При цьому у розмові з журналістом Ткачом Гончаренко спочатку заперечував, що був у Ніцці. Натомість Єфімов визнав факт поїздки — сказав, що відвідував 10-річну дочку. Після того як Гончаренко побачив кадри свого перебування в Ніцці, він все ж таки визнав, що літав на Лазурний берег після відрядження до Словаччини. І нібито теж до дочки, яка нещодавно вступила до коледжу. Зазначимо, що за період відсутності Гончаренка місто Краматорськ зазнало двох сильних обстрілів з боку російської армії.

в аеропорту Ніцци опинився нардеп із групи «Відновлення України» Максим Єфімов

Не рідкість у Ніцці й чартери з Молдови. На одному із них у березні прибув підприємець Олександр Кацуба. Раніше його ім'я часто спливало в інформаційному просторі за часів президентства януковича. Як відомо, у 2012 році 26-річний Кацуба став заступником голови у держкомпанії «Нафтогаз» замість свого старшого брата Сергія. З цією родиною пов'язаний і один із гучних корупційних скандалів тих часів — покупка так званих «вишок Бойка».

підприємець Олександр Кацуба із супутницею

Авто Кацуби також помітили біля одного з ресторанів Монако. З автомобіля виходив особисто Олександр зі своєю родиною. Сам Кацуба пояснює, що виїжджав з України для закупівлі машин для ЗСУ та «заїхав до дітей».

розкішне авто Кацуби

Народний депутат Верховної Ради IX скликання Сергій Льовочкін був помічений в аеропорту Монако у травні. Чартерний рейс прямував із Відня. Там, за даними джерел УП, Льовочкін зустрічався з олігархом Дмитром Фірташем. Джерела зазначають, що Льовочкін зміг отримати дозвіл на виїзд з України з офіційних причин — «заради депутатської діяльності». А у пресслужбі депутата запевнили: Льовочкін постійно проживає в Україні і лише двічі залишав країну — для операції на коліні та у відрядження. Після проведення зустрічей Льовочкін справді прилітав до аеропорту Ніцци для подальшого переїзду до клініки для післяопераційного контролю. Однак це не пояснює його поїздку до Відня.

нардепи від ОПЗЖ Серій Льовочкін та Григорій Суркіс

Разом із Льовочкіним чартером прилетів і народний депутат Верховної Ради IX скликання від ОПЗЖ Григорій Суркіс. А автомобіль брата Григорія Суркіса, президента ФК «Динамо» Ігоря Суркіса помітили біля казино Монте-Карло (Монако). За словами Михайла Ткача, Mercedes Ігоря Суркіса біля казино можна побачити регулярно.

Білий Mercedes Ігоря Суркіса

Народний депутат від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Вадим Столар також опинився на Лазурному березі. Там народний обранець орендує віллу на мисі Кап-Ферра. Це елітний морський курорт за 10 км на схід від Ніцци. Це місце отримало назву «Знайдений Рай» — серед усіх місць на Лазурному березі жодне не таке «снобістське», як Кап-Ферра. Його 15-кілометрове узбережжя усипане розкішними віллами, упереміш з затишними бухтами, пляжами та пишною рослинністю. А в порту Сен-Жан пришвартовані розкішні яхти поряд із рибальськими човнами.

вілла Столара на мисі Кап-Ферра

Щодня з території маєтку виїжджає розкішний Lamborgini Urus жовтого кольору на чеських номерних знаках. Його вартість близько 300 тисяч євро. За інформацією джерел УП, це автомобіль Столара. До речі, автомобілі персоналу, які також регулярно з'являються біля маєтку, мають перероблені українські номери — без українського прапору.

розкішний Lamborgini Urus нардепа Столара

Там же було помічено колишнього нардепа від партії «Батьківщина» Олександра Табалова та колишнього депутата Харківської обласної ради Володимира Скоробагача, родина якого переїхала туди майже рік тому. Тоді дочка Скоробагача, також харківський депутат, повідомила, що її батько виїжджає з країни як волонтер у справах благодійного фонду. Пізніше він склав депутатські повноваження.

колишній нардеп від партії "Батьківщина" Олександр Табалов

Помітили журналісти УП там і Леоніда Кучму, якого супроводжував охоронець та лікар. Кучма вийшов на тренування, після чого повернувся до маєтку свого зятя — бізнесмена Віктора Пінчука. Як повідомила прессекретарка другого президента України Дарка Оліфер у коментарі УП, з лютого 2022 року Леонід Кучма лише двічі залишав Україну — у липні 2022 року та наприкінці квітня — на початку травня 2023 року. Обидва виїзди пов'язані зі здоров'ям. Наразі він знаходиться у Києві.

Леонід Кучма у супроводі лікаря та охоронця

Крім того, у Монако виявився і Борис Баум — колишній радник ексзаступника керівника ВП Кирила Тимошенко, а також перший заступник голови консультаційної ради щодо регулювання азартних ігор та лотерей. Після зйомки Баума на телефон журналістів на виїзді з Монако затримала поліція.

Борис Баум (праворуч)

За даними джерел УП, син підозрюваного в держзраді В'ячеслава Богуслаєва Олександр також перебуває у Монако. Повідомляється, що мешкає він в апартаментах у найдорожчому будинку князівства One Monte-Carlo. Він знаходиться за кілька кроків від казино Monte-Carlo та готелю Hotel de Paris. Зазначається, що після арешту В'ячеслава Богуслава його сина більше не бачили у Монако.

комплекс One Monte-Carlo

Михайло Ткач зазначає, що після перших двох розслідувань УП українців на Блакитному березі стало ще більше… Представники української еліти вважають за краще «пересидіти» війну в шикарних умовах за кордоном…

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