4 червня 2023

Якось, прогулюючись пташиним двором, курка помітила під деревом кілька зміїних яєць. Будучи за своєю природою доброю і чуйною, вона почала дбайливо за ними доглядати.

А за тим, що відбувалося, уважно спостерігала ластівка. Побачивши, як курка вмостилася на яйця, зігріваючи їх своїм теплом, ластівка не витримала і сказала:

- Невже ти, дурненька, не розумієш, чим може закінчитися? Адже завдяки тобі з цих яєць вилупляться гадюки, які насамперед накинуться на тебе ж!

- Ну, ти ж знаєш мій м'який характер, що не дозволяє мені не робити добра тим, хто його потребує? — запитанням на запитання відповіла курка. — Адже мене вже не переробиш.

- Та знаю я, знаю, — кивнула головою ластівка. — Але й ти маєш пам'ятати про те, що у змій теж є характер. Свій, зміїний. І їх теж уже не переробиш.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.