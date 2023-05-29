36.91 / 37.43 39.79 / 40.53
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
4 червня 2023
ВЕСНЯНІ ПТАХИ
ВЕСНЯНІ ПТАХИ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1978
Скульптор: Salvador Debon
Розмір: 24,5×37 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Якось, прогулюючись пташиним двором, курка помітила під деревом кілька зміїних яєць. Будучи за своєю природою доброю і чуйною, вона почала дбайливо за ними доглядати.

А за тим, що відбувалося, уважно спостерігала ластівка. Побачивши, як курка вмостилася на яйця, зігріваючи їх своїм теплом, ластівка не витримала і сказала:

- Невже ти, дурненька, не розумієш, чим може закінчитися? Адже завдяки тобі з цих яєць вилупляться гадюки, які насамперед накинуться на тебе ж!

- Ну, ти ж знаєш мій м'який характер, що не дозволяє мені не робити добра тим, хто його потребує? — запитанням на запитання відповіла курка. — Адже мене вже не переробиш.

- Та знаю я, знаю, — кивнула головою ластівка. — Але й ти маєш пам'ятати про те, що у змій теж є характер. Свій, зміїний. І їх теж уже не переробиш.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

помідори

Обов’язково дайте це томатам під час цвітіння: помідорів буде просто море (відео)

Раміна Есхакзай

«Будеш у мене смоктати»: Раміна Есхакзай показала, як їй у центрі Києва погрожував озброєний чоловік

Зіркова родина з друзями

Алла Пугачова не продаватиме замок у селі Грязь: названо причину

Алексіс Макаллістер з Каміллою Майан та Айлен Ковою

Чемпіон світу з футболу кинув кохану заради її найкращої подруги (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту