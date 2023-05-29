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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1978
Скульптор: Salvador Debon
Розмір: 24,5×37 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Якось, прогулюючись пташиним двором, курка помітила під деревом кілька зміїних яєць. Будучи за своєю природою доброю і чуйною, вона почала дбайливо за ними доглядати.
А за тим, що відбувалося, уважно спостерігала ластівка. Побачивши, як курка вмостилася на яйця, зігріваючи їх своїм теплом, ластівка не витримала і сказала:
- Невже ти, дурненька, не розумієш, чим може закінчитися? Адже завдяки тобі з цих яєць вилупляться гадюки, які насамперед накинуться на тебе ж!
- Ну, ти ж знаєш мій м'який характер, що не дозволяє мені не робити добра тим, хто його потребує? — запитанням на запитання відповіла курка. — Адже мене вже не переробиш.
- Та знаю я, знаю, — кивнула головою ластівка. — Але й ти маєш пам'ятати про те, що у змій теж є характер. Свій, зміїний. І їх теж уже не переробиш.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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