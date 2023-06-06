Булочки з сиром у вигляді кісок: як приготувати смаколик для ранкових чаювань

Аромат свіжої домашньої випічки вабить усіх, навіть сусідів. Булочки-кіски з сиром готувати не складно та не довго. Порадувати своїх близьких смачною запашною випічкою радить фудблогерка Наталя Геряк.

Тісто:

600 г борошна

40 г свіжих дріжджів

2 яйця

100 г цукру

250 мл теплого молока

100 г розтопленого вершкового масла

Начинка:

500 г домашнього сиру

1 ст. л. сметани

2 жовтки

60 г цукру

Приготування

У молоці розчинити дріжджі, відставити на 15 хвилин. Далі додати решту складових, замісити м'яке тісто. Накрити рушником та залишити на 2 години.

У цей час готуємо начинку. Для цього потрібно усе збити блендером. Опісля тісто розкачати, виложити начинку, розрізати уздовж, скрутити завитки. Поскладати кіски на деко, накрити рушником, дати підрости. Вийдуть достатньо великі кіски, можна тісто розділити, щоб були менші булочки. Або сформувати за власним бажанням. Випікати за температури 180° С близько 25−30 хвилин.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати дуже м'які пончики, які не треба смажити, а слід запікати в духовці.

28

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram