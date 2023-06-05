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«Порцелянові» історії
10 червня 2023
ПРОГУЛКА ОЗЕРОМ
ПРОГУЛКА ОЗЕРОМ Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1980
Скульптор: Francisco Catalá
Розмір: 45×44 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Під час прогулянки тінистими алеями міського парку викладач філософії намагався пояснити декільком студентам, які його супроводжували, те, що багато людей живуть не у світі реальності, а в оточенні власних фантазій.

- Ну, ось вам наочний приклад, — він підняв із землі дві гілки різної довжини і виклав їх так, щоб одна була перпендикулярна до іншої. — Що ви зараз бачите перед собою?

- Літеру Т, — нерішуче відповів один із студентів.

- І я бачу те саме, — погодився з ним інший юнак.

- Зрозумійте, — сказав викладач, — у природі не існує жодних літер Т або Н. Навчіться приймати світ таким, яким він є насправді. Перед вами лежать дві зламані вітром гілки. І не більше.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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