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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1980
Скульптор: Francisco Catalá
Розмір: 45×44 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Під час прогулянки тінистими алеями міського парку викладач філософії намагався пояснити декільком студентам, які його супроводжували, те, що багато людей живуть не у світі реальності, а в оточенні власних фантазій.
- Ну, ось вам наочний приклад, — він підняв із землі дві гілки різної довжини і виклав їх так, щоб одна була перпендикулярна до іншої. — Що ви зараз бачите перед собою?
- Літеру Т, — нерішуче відповів один із студентів.
- І я бачу те саме, — погодився з ним інший юнак.
- Зрозумійте, — сказав викладач, — у природі не існує жодних літер Т або Н. Навчіться приймати світ таким, яким він є насправді. Перед вами лежать дві зламані вітром гілки. І не більше.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Ніколи не передавайте оригінали документів представнику ТЦК: адвокат про оформлення законної відстрочки від мобілізації
Ракам — сприятливі можливості, Тільцям — нові справи, Стрільцям — цінна інформація: гороскоп на 9 червня
Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 746 мм