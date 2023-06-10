Курячі сердечка зі сметаною: смачно — не відірватися

Субпродукти — це те, що дешево, ситно та смачно. То чому б їх не приготувати? Наприклад, курячі серця зі сметаною.

Рецептом страви поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати вдома ароматні в'ялені помідори.

— Курячі серця в сметанному соусі — справжній делікатес, якщо їх смачно приготувати, — каже Елла Іванова. — Рецепт такий.

Курячі серця в сметанному соусі 300 г курячих сердець

1 цибулина

Сіль та перець (на смак)

100 г сметани

Зубчик часнику

Курячий бульйон (кілька ложок до смаку)

Кріп або петрушка (на смак)

Курячі серця підсмажити на сковорідці. На іншій — підсмажити ріпчасту цибулю та часник. За бажання можна додати столову ложку борошна та цукру. Змішати вміст обох сковорідок, додати сметану, спеції та трохи курячого бульйону. Тушкувати до готовності. Наприкінці додати улюблену зелень.

І приємного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти теплого салату з овочами та куркою та вишуканого хот-дога від відомого шефа.

Фото з альбому Елли Іванової

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