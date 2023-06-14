Секрети великих урожаїв: навіщо потрібно зав'язувати листя часнику вузлом

Для того, аби часник рос великим, досвідчені городники радять при посадці прикопувати у землю золу та звичайну скошену газонну траву.

Якк стверджують автори каналу «Дача. Сад та город», формування головки часнику йде одночасно з зростанням листя, а у середині літа починається поступовий відтік поживних речовин із надземної частини до підземної. Втім, досить повільно.

Для того, щоб підземна частина швидше розвивалася, можна зав'язати перо у вузол — так надземна частина починає швидше усихати.

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Стверджується, що головки часнику, у якого зав'язали листя, виростають більші і довше зберігаються.

Це можна робити через кілька тижнів після видалення стрілки, що закручується, за 7−12 днів до збирання врожаю.

Вузол формують із верхнього листя часнику. Його не треба затягувати надто туго, тягнути за листя та переламувати їх, щоб не пошкодити надземну частину.

Поради з посадки озимого часнику читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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