Може знизити ризик розвитку раку: переваги гороху для здоров’я

Горох — це не овоч, а невелика їстівна бобова культура, яка належить до тієї ж родини, що й сочевиця, нут, квасоля та арахіс. Горох росте в стручках на лозі, і як тільки стручок набрякне, його можна збирати. З точки зору поживних властивостей, немає великої різниці між свіжим і замороженим горохом, що робить заморожений горох корисною і економічно вигідною альтернативою, пише bbc goodfood.

Багатий на клітковину і один з найкращих рослинних білків горох робить його ситним компонентом їжі. Він також є корисним веганським джерелом заліза, яке необхідне для утворення червоних кров'яних тілець і транспортування кисню по організму. Завдяки низькому глікемічному індексу та високому вмісту клітковини горох є корисним продуктом, якщо вам потрібно контролювати рівень цукру в крові. Горох містить крохмаль у формі амілози, який уповільнює травлення, і, як наслідок, дослідження підтверджують, що він може допомогти поліпшити баланс цукру в крові. Горох також містить такі поживні речовини, як магній, вітаміни групи В і вітамін С, які допомагають контролювати рівень цукру в крові.

Горох багатий на клітковину, яка підтримує здоров'я травлення і живить корисні кишкові мікроби, які відіграють ключову роль у нашому здоров'ї. Значна частина клітковини є розчинною, що може полегшити запори. Вживання більшої кількості клітковини пов'язане зі зниженням ризику ряду захворювань, включаючи ожиріння, діабет 2 типу, хвороби серця та рак. Горох містить корисні для серця мінерали, включаючи магній, калій і кальцій, а також багатий на антиоксидантні поживні речовини, такі як вітамін С, а також фітонутрієнти, включаючи каротиноїди і флавоноли, які захищають серце і підтримують серцево-судинну функцію.

Регулярне включення бобових, таких як горох, у свій раціон може знизити ризик розвитку раку завдяки високому вмісту антиоксидантів. Горох також містить природні сполуки, які називаються сапоніни і захищають від деяких форм раку.

Бобові є поширеним алергеном, і горох не є винятком. Якщо у вас діагностовано алергію на бобові, це може стосуватися арахісу та сої, і вам слід бути особливо уважними.

«ФАКТИ» публікували розповідь дієтологині про унікальну користь квасолі та скільки її слід вживати: «Не частіше ніж два-три рази на тиждень».

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