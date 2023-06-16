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Підживіть цим баклажани — отримайте плоди розміром з гарбуз

11:58 16 червня 2023
Баклажан як гарбуз

Для того, щоб отримати гарний врожай баклажанів, цю культуру потрібно добре «годувати», починаючи з правильної підготовки лунок під посадку.

А автори каналу «Дача. Сад та город» детально розповіли про підживлення рослини, що дозволить виростити великі баклажани. Майже як тикви.

Так, перше підживлення у відкритому ґрунті рекомендують проводити через 16−20 днів після висадки розсади, а далі — через два тижні.

Можна використовувати розчин курячого помету (співвідношення з водою 1 до 15), або розчин коров'яку (1 до 5).

На початку вегетації баклажанам потрібні мінеральні добривами: на 10 літрів води потрібно взяти 15 г хлористого калію, 20 г сечовини, 15 г суперфосфату.

А з початком плодоношення дози добрив потрібно збільшити у 2 рази.

Місячний календар городника та квітникара на 2023 рік з порадами щодо днів, у які не можна нічого сіяти та садити, а які є вдалими для роботи на землі, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото «Дача. Сад та город»

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