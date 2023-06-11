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«Порцелянові» історії
17 червня 2023
КАРТЯРНИКИ
КАРТЯРНИКИ Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1976
Скульптор: Juan Huerta
Розмір: 52×62 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Одного відомого мудреця запитали, яким має бути справжнє мистецтво підтримки розмови з незнайомими людьми.

Він, подумавши, відповів:

— Насамперед надайте слово тому, хто прагне висловитися. Потім намагайтеся уважно вислухати того, хто хоче бути почутим. Знаннями своїми ділитеся лише з тими, хто дійсно їх потребує. І не здумайте сперечатися з переконаними у своїй правоті.

— А як бути, якщо суперечка зав'яжеться між такими переконаними? - знову спитали мудреця.

— Поділюсь своїм досвідом: у цьому випадку продемонструйте свою згоду з кожним із них, підкреслено не суперечачи іншим. І для цього, до речі, найчастіше ніякі слова взагалі не потрібні.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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