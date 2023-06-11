17 червня 2023

Одного відомого мудреця запитали, яким має бути справжнє мистецтво підтримки розмови з незнайомими людьми.

Він, подумавши, відповів:

— Насамперед надайте слово тому, хто прагне висловитися. Потім намагайтеся уважно вислухати того, хто хоче бути почутим. Знаннями своїми ділитеся лише з тими, хто дійсно їх потребує. І не здумайте сперечатися з переконаними у своїй правоті.

— А як бути, якщо суперечка зав'яжеться між такими переконаними? - знову спитали мудреця.

— Поділюсь своїм досвідом: у цьому випадку продемонструйте свою згоду з кожним із них, підкреслено не суперечачи іншим. І для цього, до речі, найчастіше ніякі слова взагалі не потрібні.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.