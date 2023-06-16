Шість правил догляду за кімнатними рослинами, щоб уникнути появи комах у квіткових горщиках

Кімнатні рослини, як і вирощувані у відкритому ґрунті на дачах, вимагають правильного підживлення, а також заходів, що запобігають появі у квіткових горщиках різних комах.

Автори каналу «Кімнатні квіти» радять вживати такі заходи, щоб у горщиках не заводилася «живність»:

Періодичне розпушування землі — цей простий захід допоможе забезпечити додатковий доступ кисню рослині і не дасть накопичитися в грунті зайвій волозі.

Помірний полив — він дозволить уникнути застою води надмірного зволоження грунту.

Своєчасна пересадка рослин — це позбавить проблеми виснаження грунту і не дасть з'явитися паразитам.

Постійний огляд рослини — дозволить вчасно видаляти підгниле або захворіле листя.

Використання продизенфікованого ґрунту при пересадці pacтений.

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Також квітникарам не рекомендують використовувати в якості підживлення чайну заварку і «м'ясний» полив, який здатний стати причиною розмноження квіткової мушки.

Рослини, які починаю в'янути, можна «оживити», використавши розчин перекису водню.

Фото Pixabay

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