36.79 / 37.33 40.08 / 40.83
Київ: +27
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
18 червня 2023
ТА, ХТО МЕДИТУЄ
ТА, ХТО МЕДИТУЄ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2014
Скульптор: Alfredo Llorens
Розмір: 55×31 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Мені вже доводилося розповідати історії з життя легендарного китайського мудреця на ім'я Хінг Ші, якого хтось називає неймовірним сперечальником, а хтось згадує як засновника знаменитої школи, куди батьки з усього Китаю прагнули віддати своїх дітей на навчання. Ось ще одна з таких історій.

Якось Хінг Ши сидів на березі невеликого мальовничого озера з одним із своїх учнів. Повітря було насичене тонкими ароматами квітів, вітер практично затих, і дзеркальна гладь водоймища відбивала в собі все навколишнє з неймовірною чіткістю. Досконалість природи, її природність і чистота мимоволі породжували думки про гармонію.

Тому, через якийсь час, Хінг Ши звернувся до свого учня із запитанням:
- Янг Лі, скажи, коли, на твою думку, настане повна гармонія в людських відносинах?

Янг Лі, який часто супроводжував вчителя під час його прогулянок, замислився. Через деякий час, дивлячись на красу природи та її відображення в озері, сказав:
- Мені здається, гармонія у відносинах між людьми настане лише тоді, коли всі люди прийдуть до єдиної думки, коли вони мислитимуть однаково, стануть ніби відображенням один одного. Тоді не буде суперечок, — сказав учень. — Хоча хіба таке можливе?
- Ні, — відповів Хінг Ші. — Такого бути не може. Та й не треба. Адже тоді настала би не гармонія, а повне знеособлення людини, зникнення її внутрішнього світу, втрата індивідуальності. Люди стали б не так відбиттям, як блідою тінню один одного. Гармонія в людських відносинах стане можливою лише тоді, коли люди прагнутимуть не єдиного розуміння подій, що відбуваються, а до поваги права кожної людини на вираження своєї індивідуальності.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Молочний розчин

Огірки просто шаленіють від цього білого підживлення: підкорміть їх, і чекайте дуже скоро на величезний врожай (відео)

Молодий місяць

Напружений день для Близнюків, сприятливий для Левів та повний можливостей для Стрільців: гороскоп на 18 червня 2023 року

огірки

Тільки цукор та аспірин: дайте огіркам цей чудо-настій — підуть в ріст як на дріжджах й ні за що не будуть жовтіти (відео)

Полив помідорів під корінь

Дайте це смачне підживлення огіркам та помідорам: вони будуть у захваті і завалять вас урожаєм (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту