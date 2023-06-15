Відчуження авто без згоди іншого з подружжя: адвокатка пояснила, що робити в цьому випадку

Як правило, майно, набуте подружжям під час шлюбу, належить їм на праві спільної сумісної власності, тобто належить як чоловіку, так і дружині. І, відповідно, розпоряджатися таким майном вони мають спільно, а відчужити можна лише за згодою іншого із подружжя. До речі, нагадаємо, що в постановах Верховного Суду щодо поділу майна при розлученні є новації. Якщо мова йде про відчуження нерухомого майна — обов’язковою умовою є нотаріально посвідчена згода іншого з подружжя, що ж стосується рухомого майна — то при його відчуженні письмова згода іншого з подружжя не є обов’язковою.

Тому дуже часто в житті трапляються такі випадки, коли подружжя перебуває або в стані конфлікту, або в процесі розлучення, і в той час один із них намагається відчужити спільне рухоме майно, пояснює адвокатка Аліна Вдовцова.

«Найчастіше це може стосуватися автомобілів — цінного рухомого майна, під час перереєстрації якого згода іншого з подружжя не потрібна. Таке відчуження здійснюється на користь третіх осіб (часто родичів) за удаваними чи фіктивними правочинами з метою уникнення майбутнього поділу. Аби захистити своє порушене право та отримати відповідну компенсацію, варто звертатися до суду з позовом про поділ спільного майна подружжя.

У випадку, коли при розгляді вимоги про поділ спільного сумісного майна подружжя буде встановлено, що один із них здійснив його відчуження чи використав його на свій розсуд проти волі іншого з подружжя і не в інтересах сім’ї чи не на її потреби, або приховав його, таке майно чи його вартість враховується при поділі.

У випадку відчуження майна одним із подружжя проти волі іншого з подружжя та у зв’язку з цим неможливості встановлення його дійсної (ринкової) вартості, визначенню підлягає ринкова вартість подібного за своїми якостями (технічними характеристиками) майна на час розгляду справи. Такий підхід є гарантією справедливої сатисфакції особі у зв’язку з припиненням її права на спільне майно".

Щодо ціни відчужуваного автомобіля, зазначеної у договорі купівлі-продажу спірного автомобіля, то тут, пояснює адвокатка, все дуже просто.

«В договорі купівлі-продажу автомобіля ціна визначається за згодою сторін, яка може не відповідати його дійсній вартості, а також на момент поділу майна вартість автомобіля може змінитися. Тому під час вирішення спору суд зобов’язаний врахувати саме дійсну середню ринкову вартість такого майна.

Моя порада усім тим, хто збирається відчужувати цінне рухоме майно, в тому числі автомобіль, у шлюбі: відбирайте у своїх дружин/чоловіків письмові згоди на відчуження такого майна або будьте готові у суді доводити, що кошти від відчуження ви використали в інтересах сім`ї та на її потреби".

Раніше «ФАКТИ» публікували пояснення експерта, як передати автомобіль на потреби ЗСУ чи волонтерів.

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