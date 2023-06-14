19 червня 2023

Мені вже доводилося розповідати історії з життя легендарного китайського мудреця на ім'я Хінг Ші, якого одні називають неймовірним сперечальником, інші згадують як засновника знаменитої школи, куди батьки з усього Китаю прагнули віддати своїх дітей на навчання. Ось ще одна з таких історій.

Якось Хінг Ши сидів на березі невеликого мальовничого озера з одним із своїх учнів. Повітря було напоєне тонкими ароматами квітів, вітер практично затих, і дзеркальна гладь водоймища відображала в собі все навколишнє з неймовірною чіткістю. Досконалість природи, її природність і чистота мимоволі породжували думки про гармонію. Тому, через якийсь час, Хінг Ши звернувся до свого учня із запитанням:

- Янг Лі, скажи, коли, на твою думку, настане повна гармонія в людських відносинах?

Янг Лі, який часто супроводжував вчителя під час його прогулянок, замислився. Через деякий час, дивлячись на красу природи та її відображення в озері, сказав:

- Мені здається, гармонія у відносинах між людьми настане лише тоді, коли всі люди прийдуть до єдиної думки, коли вони мислитимуть однаково, стануть ніби відображенням один одного. Тоді не буде ні суперечок, ні суперечок, — сказав учень. — Хоча хіба таке можливе?

- Ні, — відповів Хінг Ші. — Такого бути не може. Та й не треба. Адже тоді настав би не гармонія, а повне знеособлення людини, зникнення її внутрішнього світу, втрата індивідуальності. Люди стали б не так відбиттям, як блідою тінню один одного. Гармонія в людських відносинах стане можливою лише тоді, коли люди прагнутимуть прагнути не єдиного розуміння подій, що відбуваються, а до поваги права кожної людини на вираження своєї індивідуальності.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.