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Країна: Італія
Мануфактура: Capodimonte
Рік створення: 1992
Розмір: 34×40 cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
Мені вже доводилося розповідати історії з життя легендарного китайського мудреця на ім'я Хінг Ші, якого одні називають неймовірним сперечальником, інші згадують як засновника знаменитої школи, куди батьки з усього Китаю прагнули віддати своїх дітей на навчання. Ось ще одна з таких історій.
Якось Хінг Ши сидів на березі невеликого мальовничого озера з одним із своїх учнів. Повітря було напоєне тонкими ароматами квітів, вітер практично затих, і дзеркальна гладь водоймища відображала в собі все навколишнє з неймовірною чіткістю. Досконалість природи, її природність і чистота мимоволі породжували думки про гармонію. Тому, через якийсь час, Хінг Ши звернувся до свого учня із запитанням:
- Янг Лі, скажи, коли, на твою думку, настане повна гармонія в людських відносинах?
Янг Лі, який часто супроводжував вчителя під час його прогулянок, замислився. Через деякий час, дивлячись на красу природи та її відображення в озері, сказав:
- Мені здається, гармонія у відносинах між людьми настане лише тоді, коли всі люди прийдуть до єдиної думки, коли вони мислитимуть однаково, стануть ніби відображенням один одного. Тоді не буде ні суперечок, ні суперечок, — сказав учень. — Хоча хіба таке можливе?
- Ні, — відповів Хінг Ші. — Такого бути не може. Та й не треба. Адже тоді настав би не гармонія, а повне знеособлення людини, зникнення її внутрішнього світу, втрата індивідуальності. Люди стали б не так відбиттям, як блідою тінню один одного. Гармонія в людських відносинах стане можливою лише тоді, коли люди прагнутимуть прагнути не єдиного розуміння подій, що відбуваються, а до поваги права кожної людини на вираження своєї індивідуальності.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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