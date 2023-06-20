Amazon, Hilton та інші: найбільші світові компанії зобов'язалися працевлаштувати в Європі сотні тисяч українських біженців

Понад 40 великих компаній, у тому числі Amazon, Hilton та Marriott, заявили, що допоможуть знайти роботу в Європі тисячам українських біженців, які виїхали з країни після початку широкомасштабної агресії росії.

Як пише ВВС, йдеться про працевлаштування близько чверті мільйона біженців, насамперед — жінок з України. Їм обіцяють допомогу у пошуку роботи чи отриманні нової професії на курсах.

Так, готельні мережі Hilton і Marriott International і ще кілька компаній пообіцяли прийняти на роботу 13 680 біженців, найбільші світові агенції з пошуку персоналу, у тому числі Adecco, ManpowerGroup і Randstad зобов'язалися допомогти знайти роботу 152 тисячам біженців, а ще одна група великих фірм навчити новим професіям 86 тисяч біженців.

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Amazon обіцяє взяти на роботу до своїх відділень у Європі п'ять тисяч людей, стільки ж біженців фірма зобов'язалася прийняти на роботу до кінця 2024 року і у США. Нові працівники займатимуться в основному виконанням замовлень на низовому рівні, але здібні люди, які підвищують свою кваліфікацію, зможуть рухатися вгору кар'єрними сходами.

За оцінками ООН, у країнах Західної та Центральної Європи зараз перебувають близько шести мільйонів українських біженців, переважна більшість із них — жінки з дітьми.

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Фото Pixabay

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