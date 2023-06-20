Салат з полуницею і ківі: смачна страва для тих, хто прагне бути струнким
Вічне питання: що б таке з’їсти, щоб схуднути? І ось один з варіантів такої страви. Смачно та не дуже калорійно.
Тож варто взяти до уваги.
Рецептом салату з полуниці та ківі поділилась українська співачка Анна Конда, яка раніше давала рецепт салату з полуницею, куркою та шпинатом.
- Цей салат смачний та корисний, — говорить Анна Конда. — До того ж дуже привабливо виглядає на тарілці.
Салат з полуницею та ківі
Інгредієнти (на 2 порції)
- Мікс листя салату або шпинату (на вибір) 60 г
- Ківі — 1 шт. (велике)
- Полуниця 200 г
- Улюблені горішки (наприклад, кедрові). Також можна використати кунжут.
Для заправки:
- оливкова олія
- мед
- сік лимону (за смаком)
Нарізаємо ківі та полуницю, подрібнюємо листя салату або шпинату. Готуємо заправку. Перемішуємо всі інгредієнти із заправкою. Перед подачею посипаємо горішками або кунжутом .
Смачного!
Нагадаємо рецепт салату з карамелізованою грушею.
Фото з альбому Анни Конди64
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