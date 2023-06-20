Салат з полуницею і ківі: смачна страва для тих, хто прагне бути струнким

Вічне питання: що б таке з’їсти, щоб схуднути? І ось один з варіантів такої страви. Смачно та не дуже калорійно.

Тож варто взяти до уваги.

Рецептом салату з полуниці та ківі поділилась українська співачка Анна Конда, яка раніше давала рецепт салату з полуницею, куркою та шпинатом.

- Цей салат смачний та корисний, — говорить Анна Конда. — До того ж дуже привабливо виглядає на тарілці.

Анна Конда: «Цей салат смачний та корисний»

Салат з полуницею та ківі Інгредієнти (на 2 порції) Мікс листя салату або шпинату (на вибір) 60 г

Ківі — 1 шт. (велике)

Полуниця 200 г

Улюблені горішки (наприклад, кедрові). Також можна використати кунжут. Для заправки: оливкова олія

мед

сік лимону (за смаком)

Нарізаємо ківі та полуницю, подрібнюємо листя салату або шпинату. Готуємо заправку. Перемішуємо всі інгредієнти із заправкою. Перед подачею посипаємо горішками або кунжутом .

Смачного!

Нагадаємо рецепт салату з карамелізованою грушею.

Фото з альбому Анни Конди

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