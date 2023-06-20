В Україні скоротили термін набуття спадщини: що важливо знати

В Україні повернулися до довоєнних норм вступу у спадок — на це знову відводиться шість місяців.

Як пише «Економічна правда», 19 червня набули чинності відповідні положення постанови Кабміну.

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Нормативний акт скасував одне з положень іншої урядової постанови — нею було встановлено, що перебіг терміну прийняття спадщини чи відмови від неї зупиняється тимчасово під час дії воєнного стану, але не більше як на чотири місяці.

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Таким чином, з 19 червня 2023 року всі питання, пов'язані зі спадщиною, потрібно знов вирішувати протягом шести місяців, як було до війни, а не десяти місяців.

Раніше адвокат розповів, як відкрити спадок людям, які поїхали за кордон, якщо їхній родич помер.

Фото Pixabay

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