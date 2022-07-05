Терміни оформлення спадщини під час воєнного стану: юристи розповіли, що змінилося для українців

У лютому уряд дозволив не включати до строків прийняття спадщини або відмови від неї період воєнного стану, що означало для спадкоємців можливість звернутися до нотаріуса для документального оформлення уже після завершення воєнного стану. Однак з 29 червня діють нові підходи. Про це повідомляє «Юридичний порадник для ВПО».

«Постановою Кабміну від 24.06.2022 визначено, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на 4 місяці. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини. Фактично якщо строк прийняття спадщини почався до запровадження воєнного стану, встигнути подати заяву до нотаріуса необхідно буде вже у 2022 року, незалежно від того, чи завершиться воєнний стан у серпні, чи буде продовжений. Так, за загальним правилом для прийняття спадщини чи відмови від неї у спадкоємців є строк у 6 місяців, який починається з дня смерті або оголошення спадкодавця померлим. Враховуючи зміни, внесені постановою Кабміну, спадкоємці зможуть заявити про свої права на спадщину і після спливу відповідних 6 місяців, якщо цей строк припадає на період воєнного стану. Однак максимально для звернення до нотаріуса можуть бути додані 4 місяці воєнного стану».

За словами юристів, в умовах воєнного стану заяву про прийняття спадщини можна подати будь-якому працюючому нотаріусу, який внесений до Переліку та має доступ до реєстрів незалежно від останнього місця проживання спадкодавця, місцезнаходження його нерухомого та рухомого майна, реєстрації («прописки») спадкоємців.

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