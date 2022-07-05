Терміни оформлення спадщини під час воєнного стану: юристи розповіли, що змінилося для українців
У лютому уряд дозволив не включати до строків прийняття спадщини або відмови від неї період воєнного стану, що означало для спадкоємців можливість звернутися до нотаріуса для документального оформлення уже після завершення воєнного стану. Однак з 29 червня діють нові підходи. Про це повідомляє «Юридичний порадник для ВПО».
«Постановою Кабміну від
За словами юристів, в умовах воєнного стану заяву про прийняття спадщини можна подати будь-якому працюючому нотаріусу, який внесений до Переліку та має доступ до реєстрів незалежно від останнього місця проживання спадкодавця, місцезнаходження його нерухомого та рухомого майна, реєстрації («прописки») спадкоємців.
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