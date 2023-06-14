22 червня 2023

Чесно кажучи, розумію, що сьогоднішня казка може викликати у читачів неоднозначні почуття. Але ж, як відомо, із пісні слів не викинеш.

Так ось. Одного разу до великого китайського мислителя Конфуція прийшла в гості дуже освічена на той час дама і поставила йому запитання, яке не давало їй спокою вже давно:

- Скажи мені, Конфуцію, чому коли жінка має багато коханців, то її наражають на громадський осуд, а коли у чоловіка багато жінок, то це лише підвищує його суспільний статус, а часом ще й додає авторитету?

Перш, ніж дати гості відповідь, Конфуцій мовчки заварив чай і розлив його у шість чашок.

- А тепер ти мені скажи, — запитав він після цього, — коли один чайник ллє заварку в шість чашок, це нормально?

- Так, — сказала жінка.

- Ось бачиш! — посміхнувшись, зазначив Конфуцій. — А коли в одну чашку наливають чай із шести різних чайників одразу?

Історія не визначає, якою була реакція жінки на цей незвичайний чайний експеримент Конфуція. Та й я, мабуть, утримаюся тут від будь-яких коментарів.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам,